Elektronikçiler Odası'nda Mehmet Alan güven tazeledi

Kayseri Elektrik ve Elektronikçiler Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda, Mehmet Alan güven tazeledi.

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  • 30.01.2022 18:18
  • Güncelleme: 30.01.2022 20:24
Elektronikçiler Odası'nda Mehmet Alan güven tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Elektrik ve Elektronikçiler Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda, Mehmet Alan güven tazeledi.

Kayseri Elektrik ve Elektronikçiler Odası’nın 19. Genel Kurulu’nda mevcut başkan Mehmet Alan ve başkan adayı Fethi Kaya listeleri ile seçime girdi.

Genel Kurul sonucunda Mevcut Başkan Mehmet Alan 248 oyla yeniden başkan seçilirken, Fethi Kaya ise 93 oy aldı.

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İHA

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