Elektrik ve doğal gaza eylül zammı

Doğal gazın eylül tarifesine göre de, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.

Elektrik ve doğal gaz tarifeleri her ay güncelleniyor. Bu kapsamda Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik için eylülde uygulanacak tarife gece yarısı açıklandı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirmiştir. ‘Küresel enerji krizi’ olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir” ifadelerine yer verildi.

ELEKTRİK ZAM ORANLARI

EPDK’dan yapılan açıklamada tarife türlerine göre uygulanacak zam oranları şu ifadelerle duyuruldu: “Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur. Yeni tarifeler 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.”

DOĞAL GAZA DA BÜYÜK ORANDA ZAM GELDİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan eylül ayına ilişkin tarife tablosuna göre doğal gaza da zam geldi. BOTAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, yüzde 99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında yüzde 2000’e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.”

Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerinin kaynak gösterilen açıklamada, konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gazın Türkiye’de kullanıldığı belirtildi.

DOĞAL GAZ EYLÜL TARİFESİ

Yazılı açıklamada eylül tarifesi şu ifadelerle duyuruldu: “1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20,4,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 47,6,

Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 50,8,

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 49,5 oranında artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen, özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize yüzde 80’in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir.”

HAZİRAN’DA YÜZDE 30 ZAM GELMİŞTİ

Evlerde kullanılan doğal gazın fiyatı son olarak geçtiğimiz haziran ayında yüzde 30 zamlanmıştı.