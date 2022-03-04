Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Yüksek gelen elektrik faturalarının gündem olması sonrası Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Mesken ve sulamada kullanılan elektrik faturalarında yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e indirildi. “ticarethane” statüsünde elektrik kullanan küçük esnafların faturalarında da aylık 900 kw/s’e kadar yüzde 25 indirim uygulanmasına karar verildi. Ancak bu indirim kararları esnaf tarafından yeterli bulunmadı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi'nde 20 yıldır internet kafe işletmeciliği yapan Metin Aker, "Çıkan kararlar bizi fazla etkilemedi. Faturalarımıza yüzde 125 oranında zam gelmişti. Bir ay önce elektrik faturamız 1800 ila 2000 lira arasında gelmişti. Şimdi gelen faturamız ise 4000 lira. Son yapılan indirimlerle birlikte faturam 3700 lira seviyelerinde gelecek. Bunun bize bir faydası yok. İndirimlerin gelmemesi bizim için daha faydalı. Bize bir etkisi yok. Ayrıca zamlar sadece elektrikle sınırlı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

"ZAMMI GERİ ALMASALAR DAHA İYİ"

İnternet kafe işletmecilerinin, sabit giderleri karşılayamaz duruma geldiğini vurgulayan Aker, "Bir bilgisayar günlük 14 saat çalıştığı takdirde 5 ila 10 lira arasında elektrik tüketiyor. Burada onlarca bilgisayarımız ve her gün onlarca müşterimiz bulunuyor. Bu indirimlerin bizlere somut bir faydası yok. Yüzde 100 zam yapıp geri almasalar daha iyi olurdu. Yapılan şey kelime oyunu" şeklinde konuştu. Aker, çoğu küçük esnaf ile benzer durumda olduklarını söyleyerek, "Bir esnaf olarak kendi bütçenizle dükkanı çevirmeniz, sermayeniz veya ana babanızdan bir mirasınız yoksa mümkün değil. Bu durum bütün esnaflar için geçerli" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR PARASIYLA NE YAPACAK"

Alım gücünün düşmesine bağlı olarak müşteri sayılarının da azaldığını belirten Aker, "Dürüm 22 lirayı, tost 9 lirayı bulmuş durumda. Çocuk harçlığıyla bilet mi alacak, içecek mi alacak, yemek mi yiyecek, internet kafelere mi gelecek? Aynı durum üniversiteye giden gençler için de geçerli. Ben mesleğim gereği gençler ile yaklaşık 20 yıldır ilgileniyorum. Dolayısıyla gençlerin çektikleri sıkıntıları biliyorum" şeklinde konuştu.