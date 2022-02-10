Ekosistem, Kırşehir'de oluşturulan müze ile anlatılıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Tabiat Müzesi' doğada hayvanların yaşadığı ekosistemi canlandırıyor. Müzeye gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, rehber eşliğinde oluşturulan ekosistem ziyaretçilere anlatılıyor.

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  • 10.02.2022 10:17
  • Güncelleme: 10.02.2022 10:17
Ekosistem, Kırşehir'de oluşturulan müze ile anlatılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘Tabiat Müzesi’ doğada hayvanların yaşadığı ekosistemi canlandırıyor. Müzeye gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, rehber eşliğinde oluşturulan ekosistem ziyaretçilere anlatılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı girişindeki Tabiat Müzesi’nde keklik, tilki, karaca, flamingo, ayı, ördeğin yanı sıra 22 tahnit hayvan ve bunların yaşam alanları müzede canlandırılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, Tabiat Müzesinde hayvanların ekosistemleri ile birlikte anlatıldığını söyledi. Tezer, “Müzede oluşturulan sistemin tamamı ilmek ilmek dokunarak hayvanların yaşam alanları orijinalleri ile örtüşecek şekilde insanların ziyaretine ve hizmetine sunuldu” dedi.

Ziyaretler gruplar halinde ve rehber eşliğinde yapılıyor

2 Yıldır Ankara - Kayseri kara yolu üzerinde yer alan müze alanının açık olduğunu fakat pandemi nedeniyle ziyaretlerin bir süre aksadığını ifade eden Tezer, “Grup ve bireysel halde Aşıkpaşa Tabiat Parkı gezisi ardından bütün olarak müze alanının da ziyaretçi sayısı artıyor. Müze alanında insanlara bizler; doğa gezilerinde her tür hayvanın anında görülemeyeceğini ama müze alanında onların ekosistemlerini bilerek doğaya farklı bakabilecekleri hissini yaşatıyoruz” diye konuştu.

Hayvanların yaşam şekilleri ve besleme alışkanları bilinci kazandırılıyor

Müze alanı ziyaretçilerine doğanın ve havyaların yaşam şekillerinin nasıl olduğunun anlatıldığını belirten Tezer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Burada insanlara hayvanların beslenme alışkanlıkları, korunma dereceleri ve yaşam şekilleri hakkında bilgiler veriliyor. Müze alanında koruma altında olan hayvan türleri var. Bunlardan bazıları ise karaca, toy kuşu var. Bunlarla birlikte avına izin verilen hayvanlar mevcut. Ziyaretçi tanıtım merkezi içerisinde konferans salonumuz var. Müze gezisinden önce yaban hayatı ile alakalı ziyaretçilere bilgilendirme yapılıyor.”

Müze alanını gezen Abdullah Soylu; kendi gezdikten ve bilgilendikten sonra da çocuklarını getirerek yaban hayatı hakkında bilgilendirme aldığını söyledi. İlk kez müzeyi gezen Şakir Çetin ise alanın kendisine neden doğayı sevmesi gerektiğini aşıladığını aktardı.

İHA

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