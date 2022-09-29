Ekonomik güven endeksi Eylül ayında sabit kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi eylül ayında 94,3 değerinde sabit kaldı.

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  • 29.09.2022 12:10
  • Güncelleme: 29.09.2022 12:10
Ekonomik güven endeksi Eylül ayında sabit kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi eylül ayında 94,3 değerinde sabit kaldı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise %2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.

1ha

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