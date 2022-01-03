Ekmeklik buğday ve arpaya zam

Sivas Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından zam yapılan arpa ve buğday fiyatlarının çiftçiyi ve üreticiyi daha da zor duruma düşüreceğini söyledi.

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  • 03.01.2022 20:03
  • Güncelleme: 03.01.2022 20:03
Ekmeklik buğday ve arpaya zam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından zam yapılan arpa ve buğday fiyatlarının çiftçiyi ve üreticiyi daha da zor duruma düşüreceğini söyledi.

Yeni yılda enerji fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23, arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yapıldığını duyurdu. Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe yapılan zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Çiftçimiz üreticimiz mağdur edilmemeli”

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toprak Mahsulleri Ofisi piyasayı regüle etmek için sattığı ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23, arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yaptı. Besici ve yetiştiricilere 2 bin 50 TL’den satılan arpa fiyatı ocak ayı itibariyle 2 bin 550 TL’ye, un ve bulgur fabrikalarına 2 bin 625-2 bin 675 TL’den satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3 bin 225-3 bin 275 TL’ye çıkarıldı. Yapılan bu zammın piyasayı dengelemesi bekleniyor ancak zaten üretmekte zorlanan ve bitme noktasına gelen çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bu zamların altında ezilir. Çiftçi, tarlasında çıkan buğdayı zaten ucuza satıyor. Besiciler hayvanlarına yemlik arpa buğday alamıyor. Piyasa zaten yüksek. Çiftçimiz üreticimiz mağdur edilmemeli” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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