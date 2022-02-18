Ekmek zammı ertelendi

Ekmek zammı gelecek mi gelmeyecek mi Kayseri halkı için haftalardır merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Fırıncılar ve Uncular Odası kararı ile bugün (18.02.2022 Cuma) yürürlüğe gireceği açıklanan ekmek zammının uygulanmadığı açıklandı. Ancak bazı fırınların, meslek örgütünden yeni fiyat tarifesi gelmeden zammı ürünlere yansıttığı görüldü. Bunun yasal olmadığı ifade edildi. Şu an Kayseri’de 2 liradan satılan 200 gram ekmek, gelmesi beklenen son zamla birlikte 2,5 liraya yükselecek.

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan, ertelenen ekmek zammı ile ilgili konuştu. Maliyetlerin arttığına ve fiyatların düşük olduğunu belirten Aslan, “Biz fırıncıları zamlı tarifeye geçmemeleri konusunda uyarı yazısı gönderdik. ‘Zammın uygulanacağı yönünde tarifeyi size göndermeden fiyatları yükseltmeyin’ dedik. Alınan zam kararının uygulanmasını da 1 hafta erteledik” diye konuştu.

Şu anki fiyatlarla maliyetin kurtarılamadığını da vurgulayan Oda Başkanı Aslan, “Kurtarmıyor, ama bizler vatandaş lehine 1 hafta daha fedakârlık yaparak zammı erteleme kararı aldık” dedi.



Ekmek ve unlu mamullere uygulanması beklenen zamlı tarife şu şekilde:

200 gram somun ekmek: 2,5 lira

180 gram pide ekmek: 2,5 lira

360 gram çifte pide: 5 lira

150 gram lavaş ve dürüm ekmeği (tekli) 2,5 lira

200 gram tam buğday ekmeği: 3 lira

200 gram kepekli ekmek: 3 lira

200 gram mısır ekmeği: 3 lira

200 gram kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli hamuru ve pişirme ücreti: 3 lira

Küçük güveç pişirme ücreti: 15 lira

Büyük güveç pişirme ücreti: 20 lira

400 gram tahinli ekmek: 7,5 lira

400 gram yağlı ekmek: 6,5 lira

90 gram susamlı simit: 3,5 lira

90 gram açma simit (yağlı): 3,5 lira

110 gram kete (içsiz): 3,5 lira

85 gram poğaça (sade): 3,5 lira

50 gram roll ekmek (ambalajlı): 0,75 lira

140 gram içli Kayseri ketesi: 4 lira.