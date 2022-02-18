Ekmek zammı ertelendi
Bugün yürürlüğe girmesi beklenen ekmek zammı, meslek örgütünün aldığı karar gereği ertelendi. Ancak bazı fırınların zamlı tarifeyi uyguladığı görüldü.
- 18.02.2022 17:21
- Güncelleme: 18.02.2022 17:21
Ekmek zammı gelecek mi gelmeyecek mi Kayseri halkı için haftalardır merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Fırıncılar ve Uncular Odası kararı ile bugün (18.02.2022 Cuma) yürürlüğe gireceği açıklanan ekmek zammının uygulanmadığı açıklandı. Ancak bazı fırınların, meslek örgütünden yeni fiyat tarifesi gelmeden zammı ürünlere yansıttığı görüldü. Bunun yasal olmadığı ifade edildi. Şu an Kayseri’de 2 liradan satılan 200 gram ekmek, gelmesi beklenen son zamla birlikte 2,5 liraya yükselecek.
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan, ertelenen ekmek zammı ile ilgili konuştu. Maliyetlerin arttığına ve fiyatların düşük olduğunu belirten Aslan, “Biz fırıncıları zamlı tarifeye geçmemeleri konusunda uyarı yazısı gönderdik. ‘Zammın uygulanacağı yönünde tarifeyi size göndermeden fiyatları yükseltmeyin’ dedik. Alınan zam kararının uygulanmasını da 1 hafta erteledik” diye konuştu.
Şu anki fiyatlarla maliyetin kurtarılamadığını da vurgulayan Oda Başkanı Aslan, “Kurtarmıyor, ama bizler vatandaş lehine 1 hafta daha fedakârlık yaparak zammı erteleme kararı aldık” dedi.
Ekmek ve unlu mamullere uygulanması beklenen zamlı tarife şu şekilde:
200 gram somun ekmek: 2,5 lira
180 gram pide ekmek: 2,5 lira
360 gram çifte pide: 5 lira
150 gram lavaş ve dürüm ekmeği (tekli) 2,5 lira
200 gram tam buğday ekmeği: 3 lira
200 gram kepekli ekmek: 3 lira
200 gram mısır ekmeği: 3 lira
200 gram kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli hamuru ve pişirme ücreti: 3 lira
Küçük güveç pişirme ücreti: 15 lira
Büyük güveç pişirme ücreti: 20 lira
400 gram tahinli ekmek: 7,5 lira
400 gram yağlı ekmek: 6,5 lira
90 gram susamlı simit: 3,5 lira
90 gram açma simit (yağlı): 3,5 lira
110 gram kete (içsiz): 3,5 lira
85 gram poğaça (sade): 3,5 lira
50 gram roll ekmek (ambalajlı): 0,75 lira
140 gram içli Kayseri ketesi: 4 lira.