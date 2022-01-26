Ekmek ve unlu mamullere zam, KTO'da kabul edildi

Bir süredir gündemde olan ekmek ve unlu mamullere zam talebi, Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) meclis toplantısında kabul edildi. 

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  • 26.01.2022 09:11
  • Güncelleme: 26.01.2022 09:11
Ekmek ve unlu mamullere zam, KTO'da kabul edildi

KTO’nun Ocak ayı meclis toplantısı, odanın hizmet binasında gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un da hazır bulunduğu toplantıda, fırıncı esnafının talep ettiği ekmek ve unlu mamullere zam talebi görüşüldü. Artan maliyetler gerekçe gösterilerek olması gereken fiyatlar meclis üyelerine okundu ve oylama yapıldı. Zam talebi, oy birliği ile kabul edildi. 

EKMEK VE UNLU MAMULLER ZAMLI FİYATLAR

Ekmek ve unlu mamullerde oluşan yeni fiyatlar şu şekilde: “Özel amaçlı undan pişmiş olacak şekilde 180 gram ekmek 2,5 lira, 360 gram çifte pide 5 lira, 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği tekli 2,5 lira, 300 gram çiftli ise 3 lira, 200 gram tam buğday ekmeği 3 lira, 200 gram kepekli ekmek 3 lira, 200 gram mısır ekmeği 3 lira oldu. Fırınlarda 200 gram kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli hamurlu pişirme ücreti 3 lira, küçük güveç pişirme ücreti 15, büyük güveç pişirme ücreti de 20 liraya yükseldi.”

BGC

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