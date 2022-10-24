Ekmeğe yüzde 14 zam yarın uygulanacak

Kayseri'de ekmeğe gelmesi beklenen yüzde 14 zam kesinleşti. Yarın (Salı) uygulanacak zamlı tarife, meslek odası tarafından fırıncılara gönderildi. 200 gram somun ekmek 4 liraya yükseliyor.  

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  • 24.10.2022 11:14
  • Güncelleme: 24.10.2022 11:14
Ekmeğe yüzde 14 zam yarın uygulanacak

Artan un, maya, elektrik, doğal gaz ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebinde bulunmuştu. Kayseri Fırıncılar Odası ve Kayseri Ticaret Odası 16. Komitesi’nin (Unlu ve Sütlü Gıda Ticareti) zam talebi, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Odası ve meslek temsilcilerinin olduğu komisyonda değerlendirildi. Görüşme sonunda zam talebi kabul edilerek karara bağlandı. Somun ekmek ve diğer unlu mamullere gelen yüzde 14’lük zamlı tarife, yarından itibaren uygulamaya girecek. Meslek odası, kendilerine bağlı fırınlara yeni tarifeyi gönderdi. Ekmek zammı, endüstriyel ekmek üretimi yapan kuruluşlar için de geçerli olacak. 

Açıklanan zamlı tarifeye göre, 200 gram somun ekmek 3,5 liradan 4 liraya çıkacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Ekmek’in ise şu an 2,75 liradan sattığı somun ekmeğe zam yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

SON 13 AYDA 5’İNCİ ZAM

Kayseri’de ekmeğe en son 24 Haziran 2022’de zam gelmişti. Yarın gelecek zamla birlikte ise son 13 ayda tarife 5’inci defa değişmiş oldu. 1 Eylül 2021 ve 24 Haziran 2022 tarihleri arasında 1,5 lira olan 200 gram somun ekmek; önce 1,75 liraya, ardından 2 liraya, daha sonra 2,5 liraya ve 24 Haziran’da 3,5 liraya yükselmişti. 25 Ekim 2022 itibariyle de ekmek 4 liraya çıkacak. 

Son zamla birlikte Kayseri’de ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatı şu şekilde oluştu: 
Pişmiş 200 gram somun ekmek: 4 lira (eski fiyat 3,5 lira)
Pişmiş 180 gram pide: 4 lira, (eski fiyat 3,5 lira)
Pişmiş 360 gram çifte pide: 8 lira, (eski fiyat 7 lira)
Kıymalı, Peynirli 200 gram hamurdan pişirme: 5 lira, (eski fiyat 4,5 lira)

1ha

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