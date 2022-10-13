Ekmeğe yüzde 14 zam geldi

Aynı oranda diğer unlu mamullere de yansıması beklenen zamlı tarifenin, Ekim sonu itibariyle uygulanması bekleniyor.

Artan un, maya, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebinde bulundu. Kayseri Fırıncılar Odası ve Kayseri Ticaret Odası 16. Komite’nin (Unlu ve Sütlü Gıda Ticareti) zam talebi, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Odası ve meslek temsilcilerinin olduğu komisyonda değerlendirildi. Görüşme sonunda zam talebi kabul edilerek karara bağlandı.

Zamlı tarife henüz açıklanmazken, 200 gram ekmeğin 3,5 liradan 4 liraya çıkacağı öğrenildi. Zam oranı ise yüzde 14. Bu artışın aynı oranda diğer fırın ürünlerine de yansıması bekleniyor. Ekmek zammının endüstriyel ekmek üretimi yapan kuruluşlar için de geçerli olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Ekmek’in ise şu an 2,75 liradan sattığı somun ekmeğe zam yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre zamlı tarifenin 25 Ekim Salı gününden geçerli olacak şekilde uygulanacağı ifade edildi. Uygulama tarihinin ileriye alınma ihtimali de var.

SON 13 AYDA 5’İNCİ ZAM

Kayseri’de ekmeğe en son 24 Haziran 2022’de zam gelmişti. Son 13 ayda ise son gelen zam 5’inci olacak. 1 Eylül 2021 ve 24 Haziran 2022 tarihleri arasında 1,5 lira olan 200 gram somun ekmek; önce 1,75 liraya, ardından 2 liraya, daha sonra 2,5 liraya ve 24 Haziran’da 3,5 liraya yükselmişti. 25 Ekim 2022 itibariyle de ekmek 4 liraya çıkacak.

ARTIŞ, FIRINCIYI DA TÜKETİCİYİ DE MEMNUN ETMEDİ

Ekmeğe gelen zam, hem fırıncıları hem de tüketicileri memnun etmedi. Maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, artışın yetersiz olduğunu savunurken, tüketiciler de alım gücünün düştüğüne işaret ederek zammın geri alınmasını talep ediyor.

Kayseri’de zam öncesi ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatları şu şekilde:

Pişmiş 200 gram ekmek 3 lira 50 kuruş,

Pişmiş 180 gram pide 3 lira 50 kuruş,

Pişmiş 360 gram pide 7 lira,

Pişmiş 120 gram sandviç 3 lira,

Lavaş pişmişi 150 gram 4 lira,

Lavaş pişmişi 300 gram 8 lira,

Kıymalı, Peynirli 200 gram hamurdan pişirme ücreti 4 lira 50 kuruş