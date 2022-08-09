Eken, 'Bir kilimin desenleriyiz'

Sivas Alperen Ocakları Başkanı Cengiz Eken, ziyaret ettiği Cem Evinde Ankara’da yaşanan saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirip BBP’nin şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun “Bir kilimin desenleriyiz” sözünü hatırlattı.

Sivas Alperen Ocakları Başkanı Cengiz Eken, Ankara’da Cem Evlerine yapılan provokatif saldırılan nedeniyle Sivas Cem Evi’ni ziyaret ederek, saldırılandan dolayı yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Eken ve beraberindekileri Cem Evi’nde Sivas Cem Vakfı Başkanı Ünal Karataş karşıladı. Karataş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür etti.

Eken burada yaptığı açıklamada Büyük Birlik Partisinin şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun “Bir kilimin desenleriyiz” sözünü hatırlatarak, “Hain emellerine ulaşmak için Alevi - Sünni meselesi çıkartmaya çalışan ve böylece memleketimizin bekâsına kast etmeyi gaye edinen güruh maalesef yine sahneye inerek provokatif eylemler yapmaya başladı. Alperen Ocakları Sivas şubesi olarak Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun “Bir kilimin desenleriyiz” anlayışına uygun bir şekilde söz konusu menfur eylemleri kınamak ve Alevi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek maksadıyla Sivas Cemevini ziyaret ettik. Kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek iftar sofralarına konuk olduk. Başta Cemevi Başkanı Sayın Ünal Karataş olmak üzere tüm kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ederim.” Dedi.