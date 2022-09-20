Ehliyet eğitiminde simülasyon şartı

Resmî Gazetede yayımlanan karara göre sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç sürücü adaylarına emniyet kemeri alışkanlığı kazandırmak.

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  • 20.09.2022 15:10
  • Güncelleme: 20.09.2022 15:11
Ehliyet eğitiminde simülasyon şartı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi gazetede yer alan karara göre sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi şartı getirildi. Bu kararla sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak için emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç sürücü adaylarına emniyet kemeri takmamanın ortaya çıkaracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim vererek emniyet kemeri alışkanlığı kazandırmak.

1ha

Kayseri Gündem
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