Eğitime coşkulu açılış

Kayseri’de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene katılan öğrenciler, yeni eğitim yılını uçan balonlarla karşıladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Pandemide zor ama başarılarla dolu bir dönem geçirildiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Kayserimize hayırlı olsun. 1 yıl önce çok zor bir pandeminin etkilerini atlatıp, çok zorlu bir süreçten geçtik ama başarılarla dolu bir yıl oldu. Yaz tatilinde biz öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda eğitim öğretim görebilmesi için çok büyük bir gayretle çalıştık. Özellikle 60 gündür hiç durmadan yeni okulların açılması, sınıf ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerimizin daha güzel ortamlarda eğitim alması için durmaksızın okul idarecilerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olarak çalıştık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz de dinlendiler geldiler. Kendilerine başarılar diliyorum. İyi bir eğitim öğretim yılı olmasını ve tüm öğrencilerime şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Çelenk koyma ve konuşmaların ardından törene katılan öğrenciler ellerinde bulunan uçan balonları gökyüzü ile buluşturdu.