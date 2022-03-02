Eğitimci-Yazar Dinç öğrencilerle buluştu
Eğitimci-Yazar Mustafa Ömür Dinç, öğrencilerle bir araya geldiği seminerde çeşitli konularda bilgiler verdi.
- 02.03.2022 12:02
- Güncelleme: 02.03.2022 13:25
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Eğitimci-Yazar Mustafa Ömür Dinç, öğrencilerle bir araya geldiği seminerde çeşitli konularda bilgiler verdi.
Sivas Cumhuriyet Vakfı Okulları LGS ve YKS Farkındalık seminerleri kapsamında Eğitimci-Yazar Mustafa Ömür Dinç’i konuk etti. Programa okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi. Eğitimci-Yazar Mustafa Ömür Dinç, sınav hakkında ve çeşitli konularda öğrencilere bilgiler verdi. Yaklaşık 800 kişinin programda eğlenceli anlar yaşandı.
İHA
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