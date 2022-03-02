Eğitimci-Yazar Dinç öğrencilerle buluştu

Eğitimci-Yazar Mustafa Ömür Dinç, öğrencilerle bir araya geldiği seminerde çeşitli konularda bilgiler verdi.

Sivas Cumhuriyet Vakfı Okulları LGS ve YKS Farkındalık seminerleri kapsamında Eğitimci-Yazar Mustafa Ömür Dinç’i konuk etti. Programa okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi. Eğitimci-Yazar Mustafa Ömür Dinç, sınav hakkında ve çeşitli konularda öğrencilere bilgiler verdi. Yaklaşık 800 kişinin programda eğlenceli anlar yaşandı.