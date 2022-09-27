Eğitim-Bir-Sen İl Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk saha çalışmalarına ağırlık verdi

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu' Şube başkanlık yarışı devam ederken, Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk projelerini ve yeniliğe dair tutumunu anlatmak üzere üyelerine yönelik saha çalışmalarına ağırlık verdi.

PAYLAŞ
  • 27.09.2022 12:41
  • Güncelleme: 27.09.2022 12:43
Eğitim-Bir-Sen İl Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk saha çalışmalarına ağırlık verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 Kayseri Eğitim- Bir-Sen Şube başkanlığı için “Güven, İstikrar, Tecrübe” sloganı ile yola çıkan Mehmet Emin Aslantürk,  verdiği sağduyu mesajları ile başkanlık yarışındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesinde Ekim ayında yapılması beklenen  Olağan Şube Genel Kurulu öncesi adaylığını açıklayan Kocasinan İlçesinde okul müdürlüğü ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Emin Aslantürk, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Duruş sendikacılığının Türkiye ve Kayseri’deki adresi değerli üyelerimizin sandıkta göstereceği iradeyle Kayseri’de Eğitim-Bir-Sen eğitime verdiği güçle anılacak, geleceğin inşa ve ihyasında can bulacaktır. 

Yolculuklar güzel insanlarla yapılırsa güzeldir. Bu kutlu davanın savunucusu, hizmet sendikacılığının icracısı ve hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Kayseri tabanını kucaklayacak ve projelerimizin 9000 üyeye sirayet etmesine vesile olacağız. 

Seçim sürecinde paylaşmış olduğum afişteki resmimizde elimizi yüreğimizin üzerine koyduk. Bütün teşkilatımıza yürekten muhabbet besliyoruz mesajı verelim istedik. Bütün konuşmalarımızda samimiyetle birlik ve beraberlik vurgusu yapmaya özen gösteriyorum. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım istiyorum, kimse birbirinin yüzüne bakamayacağı cümleler sarf etmesin istiyorum. Lütfen sosyal medyada ve farklı mecralarda birbirimizi üzecek, kıracak, ayrıştıracak ve ötekileştirecek paylaşımlardan kaçınalım.

Seçim sürecimizin teşkilatımıza yakışır bir şekilde demokrasi şöleni şeklinde tamamlanması ve kazananın SENDİKAMIZ olması en büyük arzumdur. Yeni kırgınlıklar üretmenin kimseye faydası olmaz, sendikal mücadelemize zarar verir. Biz sendikamızın her bir üyesinden sağduyu, anlayış, hoşgörü, sendikal mücadelemize destek istiyoruz. 

Seyrani’nin ifadesiyle "Gönül Beytullah'tır, yıkma Seyrani" düsturuyla hareket etmeye hepimiz mecburuz. 

Kurucu Genel Başkanımız rahmetli Mehmet Akif İnan’ın şiirsel bir duruş olarak baktığı ve zor zamanlarda kurulan gerçek ruhunu, bulunmuş olduğumuz çağda yeniliklerle yeni ufuklara gelin hep beraber taşıyalım.'
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Polis ticari taksi şoförü oldu, hırsızı yakaladı

Polis ticari taksi şoförü oldu, hırsızı yakaladı

Arkalarında bıraktıkları delillerle yakayı ele verdiler

Arkalarında bıraktıkları delillerle yakayı ele verdiler

Kayseri Büyükşehir, stratejik yönetimde 1 numara

Kayseri Büyükşehir, stratejik yönetimde 1 numara

Kocasinan Belediyesi, Hacı Saki Mahallesi'ni yeniliyor

Kocasinan Belediyesi, Hacı Saki Mahallesi'ni yeniliyor

Araca sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Araca sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kira artışında sınır yüzde 25, uygulanan yüzde 200

Kira artışında sınır yüzde 25, uygulanan yüzde 200

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
850 bin liraya satışa çıkan TOKİ evleri piyasayı etkiler mi?

850 bin liraya satışa çıkan TOKİ evleri piyasayı etkiler mi?

Melih Eymen için zaman daralıyor, son 4 ay

Melih Eymen için zaman daralıyor, son 4 ay

DAHA FAZLA
Çoğu bitti azı kaldı, Hasan Çınar destek bekliyor

Çoğu bitti azı kaldı, Hasan Çınar destek bekliyor

Erciyes Teknopark'ta firmalar üreterek büyüyor

Erciyes Teknopark'ta firmalar üreterek büyüyor

Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Eğitim-Bir-Sen İl Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk saha çalışmalarına ağırlık verdi

Eğitim-Bir-Sen İl Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk saha çalışmalarına ağırlık verdi

Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Meral Akşener hakkında suç duyurusu