Eğitim-Bir-Sen İl Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk saha çalışmalarına ağırlık verdi

Kayseri Eğitim- Bir-Sen Şube başkanlığı için “Güven, İstikrar, Tecrübe” sloganı ile yola çıkan Mehmet Emin Aslantürk, verdiği sağduyu mesajları ile başkanlık yarışındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesinde Ekim ayında yapılması beklenen Olağan Şube Genel Kurulu öncesi adaylığını açıklayan Kocasinan İlçesinde okul müdürlüğü ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Emin Aslantürk, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Duruş sendikacılığının Türkiye ve Kayseri’deki adresi değerli üyelerimizin sandıkta göstereceği iradeyle Kayseri’de Eğitim-Bir-Sen eğitime verdiği güçle anılacak, geleceğin inşa ve ihyasında can bulacaktır.

Yolculuklar güzel insanlarla yapılırsa güzeldir. Bu kutlu davanın savunucusu, hizmet sendikacılığının icracısı ve hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Kayseri tabanını kucaklayacak ve projelerimizin 9000 üyeye sirayet etmesine vesile olacağız.

Seçim sürecinde paylaşmış olduğum afişteki resmimizde elimizi yüreğimizin üzerine koyduk. Bütün teşkilatımıza yürekten muhabbet besliyoruz mesajı verelim istedik. Bütün konuşmalarımızda samimiyetle birlik ve beraberlik vurgusu yapmaya özen gösteriyorum. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım istiyorum, kimse birbirinin yüzüne bakamayacağı cümleler sarf etmesin istiyorum. Lütfen sosyal medyada ve farklı mecralarda birbirimizi üzecek, kıracak, ayrıştıracak ve ötekileştirecek paylaşımlardan kaçınalım.

Seçim sürecimizin teşkilatımıza yakışır bir şekilde demokrasi şöleni şeklinde tamamlanması ve kazananın SENDİKAMIZ olması en büyük arzumdur. Yeni kırgınlıklar üretmenin kimseye faydası olmaz, sendikal mücadelemize zarar verir. Biz sendikamızın her bir üyesinden sağduyu, anlayış, hoşgörü, sendikal mücadelemize destek istiyoruz.

Seyrani’nin ifadesiyle "Gönül Beytullah'tır, yıkma Seyrani" düsturuyla hareket etmeye hepimiz mecburuz.

Kurucu Genel Başkanımız rahmetli Mehmet Akif İnan’ın şiirsel bir duruş olarak baktığı ve zor zamanlarda kurulan gerçek ruhunu, bulunmuş olduğumuz çağda yeniliklerle yeni ufuklara gelin hep beraber taşıyalım.'

