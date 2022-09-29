Eğitim-Bir-Sen'de yenilik, değişim ve atılım rüzgarı esiyor

Eğitim Bir-Sen’e yenilik ve değişim getirmek için yola çıktıklarını ve yeni bir anlayışla eğitim camiasına hizmet etmek gayreti içinde olacaklarını vurgulayan 1 Nolu Şube Başkan adayı Gökhan Orak seçimler ve yeni bir anlayış içinde yapmayı planladıkları projeleri hakkında bilgiler verdi.

Seçimlere yenilik, değişim, atılım ve kardeşlik sloganları ile çıktıklarını ifade eden Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkan adayı Gökhan Orak, yepyeni bir anlayışla öğretmenlere hizmet amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Gökhan Orak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sendikamızın Eylül ve Ekim aylarında delege ve yönetim seçimleri yapılacaktır. Alanda görüşüp fikirlerini aldığımız birçok meslektaşımız sendikamızda kan değişikliği, yenilik, daha güçlü bir birlik ve beraberlik ortamı ihtiyacına dikkat çekmektedir. Kırgınlık ve küskünlüklerin bitmesi, kardeşliğin hakim olduğu bir yeni döneme vurgu yapılmaktadır. Sahada aylardır bu kardeşliği tesis etmek için gayret eden meslek büyüğü ağabeylerimizin yaptığı istişarelerle gelinen noktada, ekip arkadaşı olarak belirleyeceğimiz kurullarımızla birlikte yola çıkma kararı verilmiş, istişarelerle birlikte bu onurlu görev bana düşmüştür.

Eğitim Bir-Sen temelinde insan, insan onuru, medeniyet, adalet, hakkaniyet, özgürlük, kardeşçe yaşamak ve hakça bölüşmek kavramlarını merkeze almış, değerler sendikacılığını benimsemiş bir sendikadır. Rahmetli Mehmet Akif İnan başkanımızın ‘Bizler Memur Sen'li olarak erdemliler hareketi olduğumuzu bilen bir kitleyiz ve olmalıyız.’ ifadeleriyle yol haritasını belirleyen sendikamızın, bu misyonuna uygun olarak yola çıktığımızı tüm meslektaşlarımıza tekraren bildirmeyi vazife sayıyoruz.

Kayseri’mizde sendikamıza yeni bir nefes, yeni bir heyecan katmak, temel değerlerimize bağlı kalarak yeni inovatif bir anlayışla yönetmek, birlik- beraberlik ve kardeşliği tesis etmek, bütünleyici ve kapsayıcı bir anlayışla tüm üyelerimizi kucaklayarak, hep birlikte hareket etmek için bu yola çıktık. Rabbimiz çıktığımız bu yolda bizlere kendi rızasına uygun hizmet etmeyi, seçim sürecinde kardeşlik hukukuna azami saygı duymayı nasip etsin inşallah. Kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan başta olmak üzere, şube başkanımız Aydın Kalkan’a ve yönetimi kurulu üyelerimize hizmetleri için ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Rabbimiz bir bayrak yarışı olan sendikal hizmetleri en başarılı şekilde kim yürütecekse, onun bu hizmette görev almasını lütfetsin İnşalllah.

Seçim süreci boyunca ziyaret ettiğimiz okullarımızda öğretmen arkadaşlarla çok önemli istişareler gerçekleştirdik. İsteklerini ve problemlerini dinledik. Bundan sonraki sürecin daha farklı olacağını ve her zaman öğretmenlerimizin yanında olacağımızın altını özellikle çizdik.

Yenilik, Değişim, Atılım ve Kardeşlik yolunda tüm meslektaşlarımızın dua ve desteklerini beklerken, sendikamız gerçek sahibi meslektaşlarımızı büyük bir mücadelelerin eseri olan sendikamıza yeniden sahip çıkmaya ve oy kullanmaya davet ediyorum. Niyet hayr, akıbet hayr İnşallah.” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Eğitim Bir-Sen delege seçimleri hafta içinde ilçelerde devam ederken, Talas, Melikgazi ve Kocasinan İlçelerinin delege seçimleri ise 1 Ekim Cumartesi günü Kocasinan Mehmet İlgü İlkokulunda gerçekleştirilecek.