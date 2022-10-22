Eğitim Bir-Sen'de seçim heyecanı başladı

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube'de 7. Olağan Genel Kurul başladı.

PAYLAŞ
  • 22.10.2022 13:22
  • Güncelleme: 22.10.2022 17:27
Eğitim Bir-Sen'de seçim heyecanı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube’de 7. Olağan Genel Kurul başladı.

Düzenlenen genel kurula AK parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Mevcut Başkanı Aydın Kalkan, protokol üyeleri ve sendika yöneticileri ile üyeleri katıldı.

Kalkan’dan duygusal konuşma

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Mevcut Başkanı Aydın Kalkan, “Eğitim Bir Sen gibi güzide bir kuruluşta 2002-2005 Melikgazi ilçe temsilciliği, 2005-2008 yönetim Kurulu üyeliği, 2008-2022 14 yıl başkanlık yaptığım. Sizlerin verdiği emaneti 14 yıldır gururla taşıma şerefine nail olduğum için yüce Mevla’ya ne kadar hamd etsem azdır. Bu süreç zarfında ‘Umut bir tohumsa kefen zarında gün olur fışkırır bir orman olur’ felsefesi ile yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımızla sizden aldığımız emanetin sorumluluğunu bilerek elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yetki alma sürecinde bir üye var denildiğinde Sarız’ın Damızlığına Yahyalı’nın Ulupınar’ına giderek üye yazımını gerçekleştirdik. Bu süreçte rahmetli Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan hocamızın manevi rehberliği başta olmak üzere beraber görev yapmaktan onur duyduğum Memur Sen Onursal Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu ya, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın’a, 14 yıl boyunca beraber çalıştığımız çok değerli genel başkan yardımcılarımıza, yol gösterici liderlikleri için teşekkür ediyorum. Yine bu süre zarfında yönetim kurulunda omuz omuza yürüdüğüm beraber çalıştığım dostlarıma, ilçe temsilcilerimize, İlçe yönetimlerimize, kadın komisyonlarında birlikte yürüdüğümüz komisyon üyelerimize, uç beylerimiz iş yeri temsilcilerimize, eğitim Bir sene üye olup yetkiyi almamızda bize destek olan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yapılacak olan 7 olağan genel kurulda sendika başkanlık görevini, bu bayrağı daha da yukarıya taşıyacağına inandığım dava arkadaşlarımıza emanet edeceğim. İnşallah başkanlık görevim süresince bilmeden de olsa kırdığım, üzdüğüm, bütün dostlarımdan bizleri bu kutsal göreve layık gören tüm gönül dostlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.

Başkan Adayı Mehmet Emin Aslantürk ise, seçilirlerse layık olmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyrek, “Bugün 7. Olağan Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşku ve katılım söz konusu. Kongremizi şereflendiren bütün delegasyonumuza ve misafirlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bizim temennimiz, kongremizin büyük bir coşku içerisinde samimi bir şekilde birlik ve beraberlik süreci içerisinde tamamlanması. Çalışmalarımızı da biz bu anlamda seçim sürecinde bu yönde yaptık. Vizyoner bir ekiple yola çıktık. İnşallah kongremizin sonucunda delegasyonun teveccühü ile bizden yana bir tavır ortaya konulursa biz de layık olmak için önümüzdeki 4 yıllık süreçte sendikamızı bir adım daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu yönde çalışmalarımız olacak. Ben 2 dönemdir teşkilattan sorumlu başkan yardımcılığı görevindeydim. Ben eski dönemde beraber çalıştığımız arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Burada her şeyden önce nezih bir ortam var. Gerçekten bir Müslüman’a, eğitimciye yakışır bir anlayış içerisinde yapılan böyle bir kongrenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” derken, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, yapılacak kongrenin ve sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için Mehmet Emin Aslantürk ve Gökhan Orak aday oldu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tez konusu olan 'Kayseri İçin Projem Var' uygulaması, örnek gösterildi

Tez konusu olan ‘Kayseri İçin Projem Var’ uygulaması, örnek gösterildi

Kayseri'de sıcaklıklar mevsim normallerine yükseliyor

Kayseri’de sıcaklıklar mevsim normallerine yükseliyor

Tek kişinin birer kiloluk pazar alışverişi 226 lira

Tek kişinin birer kiloluk pazar alışverişi 226 lira

'Tam Abonman Kart' İndirimi ile Kart Kullanımı arttı

'Tam Abonman Kart' İndirimi ile Kart Kullanımı arttı

Talas'ta asfaltta sonbahar bereketi

Talas'ta asfaltta sonbahar bereketi

Kayseri Şeker, 3 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyor

Kayseri Şeker, 3 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyor

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit, gazi aileleri ve çocuklarına kültür gezisi

Şehit, gazi aileleri ve çocuklarına kültür gezisi

Deneme amaçlı ekimden 9 ton üretim

Deneme amaçlı ekimden 9 ton üretim

DAHA FAZLA
Battalgazi Mahallesi'nin İlk Etap Projesi Başlıyor

Battalgazi Mahallesi'nin İlk Etap Projesi Başlıyor

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Eğitim Bir-Sen'de seçim heyecanı başladı

Eğitim Bir-Sen'de seçim heyecanı başladı

Koramaz Vadisi'nde görsel şölen

Koramaz Vadisi'nde görsel şölen

Bu kanun yalnızca Kayseri'yi kapsıyor

Bu kanun yalnızca Kayseri’yi kapsıyor