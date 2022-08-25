Eğitim Bir Sen'de değişim rüzgarı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) Eylül ve Ekim aylarında delege ve yönetim seçimlerine hazırlanıyor. Yapılacak olan Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi seçimleri için ilk açıklama Gökhan Orak ve ekibinden geldi.

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  • 25.08.2022 13:10
  • Güncelleme: 25.08.2022 15:58
Eğitim Bir Sen'de değişim rüzgarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) Eylül ve Ekim aylarında delege ve yönetim seçimlerine hazırlanıyor. Yapılacak olan Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi seçimleri için ilk açıklama Gökhan Orak ve ekibinden geldi.

Eğitim Bir Sen binasında gerçekleşen toplantıda, yapılacak olan seçimlerin önemine değinen Gökhan Orak, tüm Eğitim Bir Sen üyelerini seçimlerde oy kullanmaya ve değişim, atılım ve kardeşlik yolunda kendilerine destek vermeye çağırdı. Gökhan Orak toplantıda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

“Sendikamızın Eylül ve Ekim aylarında delege ve yönetim seçimleri yapılacaktır. Alanda görüşüp fikirlerini aldığımız birçok meslektaşımız sendikamızda kan değişikliği, yenilik, daha güçlü bir birlik ve beraberlik ortamı ihtiyacına dikkat çekmektedir. Kırgınlık ve küskünlüklerin bitmesi, kardeşliğin hakim olduğu bir yeni döneme vurgu yapılmaktadır. Sahada aylardır bu kardeşliği tesis etmek için gayret eden meslek büyüğü ağabeylerimizin yaptığı istişarelerle gelinen noktada, ekip arkadaşı olarak belirleyeceğimiz kurullarımızla birlikte yola çıkma kararı verilmiş, istişarelerle birlikte bu onurlu görev bana düşmüştür. Bizde bugün şube başkanlığı adaylığımızı açıklamak için bir araya geldik. Davetimize icabet ederek katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederken, süreç hızlı geliştiği için haber veremediğim birçok meslektaşımdan da helallik dilerim. Eğitim Bir Sen temelinde insan, insan onuru, medeniyet, adalet, hakkaniyet, özgürlük, kardeşçe yaşamak ve hakça bölüşmek kavramlarını merkeze almış, değerler sendikacılığını benimsemiş bir sendikadır. Rahmetli M. Akif İnan başkanımızın ‘Bizler Memur Sen’li olarak erdemliler hareketi olduğumuzu bilen bir kitleyiz ve olmalıyız’ ifadeleriyle yol haritasını belirleyen sendikamızın, bu misyonuna uygun olarak yola çıktığımızı tüm meslektaşlarımıza tekraren bildirmeyi vazife sayıyoruz. Kayseri’mizde sendikamıza yeni bir nefes, yeni bir heyecan katmak, temel değerlerimize bağlı kalarak yeni bir anlayışla yönetmek, birlik- beraberlik ve kardeşliği tesis etmek, bütünleyici ve kapsayıcı bir anlayışla tüm üyelerimizi kucaklayarak, hep birlikte hareket etmek için bu yola çıktık. Rabb’imiz çıktığımız bu yolda bizlere kendi rızasına uygun hizmet etmeyi, seçim sürecinde kardeşlik hukukuna azami saygı duymayı nasip etsin İnşallah. Kurucu genel başkanımız M. Akif İnan başta olmak üzere, Şube Başkanımız Aydın Kalkan’a ve yönetimi kurulu üyelerimize hizmetleri için ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Rabbimiz bir bayrak yarışı olan sendikal hizmetleri en başarılı şekilde kim yürütecekse, onun bu hizmette görev almasını lütfetsin İnşallah. Yenilik, Değişim, Atılım ve Kardeşlik yolunda tüm meslektaşlarımızın dua ve desteklerini beklerken, sendikamız gerçek sahibi meslektaşlarımızı büyük bir mücadelelerin eseri olan sendikamıza yeniden sahip çıkmaya ve oy kullanmaya davet ediyorum.”

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İHA

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