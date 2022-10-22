Eğitim Bir-Sen'de Aslantürk dönemi

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurul'unda Mehmet Emin Aslantürk başkanlığa seçildi.

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  • 22.10.2022 17:48
  • Güncelleme: 22.10.2022 20:26
Eğitim Bir-Sen'de Aslantürk dönemi
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Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurul’unda Mehmet Emin Aslantürk başkanlığa seçildi.

Başkanlık için Mehmet Emin Aslantürk ile Gökhan Orak’ın aday olduğu 7. Olağan Genel Kurul’da oy verme işleminin ardından sayıma geçildi. Yapılan sayım sonrasında 88 oy alan Mehmet Emin Aslantürk Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanlığı’na seçilirken bir diğer aday olan Gökhan Orak ise 73 oy aldı.

İHA

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