Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3- Develi Belediyespor: 2

Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Rakibi karşısında 2 kez öne geçen mavi beyazlılar salondan mağlup ayrılarak ligdeki dördüncü yenilgisini aldı.

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  • 23.10.2022 09:33
  • Güncelleme: 23.10.2022 10:01
Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3- Develi Belediyespor: 2
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu. Rakibi karşısında 2 kez öne geçen mavi beyazlılar salondan mağlup ayrılarak ligdeki dördüncü yenilgisini aldı.

Salon: Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu

Hakemler: Yasin Okumuş xx, Serap Kuka xx

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Halil Dolaşık xx, Emre Berat Fırat xx, Erenhan Can xx, Caner Ergül xx, Fatih Cihan xx, Murilo Radke xx, Gökhan Gökgöz xx, Uğur Güneş xx, Emre Batur xx, Halit Kuruluş xx, Metin Toy xx, Berk Dilmenler xx, Burak Çevik xx, Dmitri Bahov xx

Develi Belediyespor: Caner Pekşen xx, Ahmet Samet Baltacı xx, Grozdanov xx, Berkan Eryüz xx, Alperay Demirciler xx, Abdullah Çam xx, Michal Filip xx, İbrahim Emet xx, Yusuf Eken xx, Ali onur Edis xx, Furkan Gök xx, Onur Altınkaya xx, İan İereshchenko xx, Hamdi Erkan xx

Setler:

1.Set: 18-25 (Develi Belediyespor lehine)

2.Set: 25-20 (Bursa Büyükşehir Belediyespor lehine)

3.Set: 19-25 (Develi Belediyespor lehine)

4.Set: 25-23 (Bursa Büyükşehir Belediyespor lehine)

5.Set: 15-13 (Bursa Büyükşehir Belediyespor lehine)

Süre: 24-29-28-30-25 (2 saat 16 dakika)

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