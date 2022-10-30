Efeler Ligi 6. Hafta
Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Altekma'yı 3-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle aldı.
- 30.10.2022 09:56
- Güncelleme: 30.10.2022 10:17
Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Altekma’yı 3-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle aldı.
Efeler Ligi’nin 6. haftasında evinde İzmir ekibi Altekma takımını konuk eden Develi Belediyespor müsabakadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılan Develi Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini almanın sevinci yaşadı.
Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu
Hakemler: Tuncay Kandemir xx, Hüseyin Okumuş xx
Develi Belediyespor: İbrahim Emet xxx, Furkan Gök xxx, İan İereshchenko xxx, Ahmet Samet xxx, Filip Michal xxx, Branimir xxx, Alperay Demirciler xxx, Caner Pekşan xxx, Berkan Eryüz xxx, Abdullah Çam xxx, Yusuf Eken xxx, Ali Onur xxx, Hamdi Erkan xxx, Onur Altınkaya xxx
Altekma: Georgi Tatarov x, Ertuğrul Gazi x, Souza Francisco x, Kevin Saar x, Emin Gök x, Muzaffer Yönet x, Mehmet Özbek x, Umut Şahin x, Kerem Yaman x, Ulaş
Dokumacı x, Altay Demirci x, Emir Pınar x, Selman Ateş x, Hüseyin Şahin x
Setler:
27-25 (Develi Belediyespor lehine)
28-26 (Develi Belediyespor lehine)
25-23 (Develi Belediyespor lehine)
Süre: 35-40-28 (105 dakika)