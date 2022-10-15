Eczacılar, hakları için 14 yıl aradan sonra miting yapacak

Daralan eczane ekonomisinin ayakta kalmasını istediklerini söyleyen Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Bizim buradaki temel hedefimiz, eczacılık mesleğinin rayına oturtulması, ilaca ulaşımda yaşanan sıkıntıların çözülmesi, eczanelerin ekonomik problemlerinin görülmesi ve aksayan yerlerin çözülmesidir” dedi.

En son 21 Aralık 2008'de miting düzenleyen eczacılar, 14 yıl aradan sonra yeniden büyük bir miting yapma kararı aldı. Eczacılar, yarın Ankara’da toplanarak sorunlarına dikkat çekecek. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, miting öncesi 1HA’ya açıklama yaptı. Mitingde, kamuda çalışan eczacıların özlük hakları, ulaşılamayan ilaç sıkıntısı ve eczanelerin mali problemlerinin gündeme getirileceklerini belirten Akın, 54 bölge eczacı odasıyla birlikte mitinge katılacaklarını belirtti. Birçok ilacı bulmakta zorluk yaşadıklarını ve hastaların büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Akın, “54 bölge Eczacı Odasıyla birlikte 16 Ekim Pazar günü büyük bir miting hazırlığı içerisindeyiz. Burada dışarı aksedilen gibi sadece ekonomik çözümler için değil. Bizim buradaki temel hedefimiz, aslında eczacılık sisteminin, eczacılık mesleğinin tam anlamıyla rayına oturtulması ve aksayan yerleri gösterebilmek. Artık neredeyse birçok ilacı bulamaz hale geldik. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ister istemez bu durumdan mustarip oluyorlar. Bizim en çok zorluk yaşadığımız alanlardan birisi vatandaşımızı ilacıyla buluşturamamak” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞIN, ECZANE ECZANE GEZİP İLAÇ ARAMALARINI İSTEMİYORUZ’

Artan ilaç maaliyetleri nedeniyle ilaç tedarikinde sıkıntı yaşandığını belirten Akın, bazı düzenlemelerin yapıldığını ancak bunun yeterli olmadığını aktardı. Eczacıların özlük haklarının tam anlamıyla verilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, “Eczacılık mesleğinin bir tarafı ticari faaliyetler olduğundan dolayı artık geriye doğru giden ticari bir durum var. Bunun artık bir an önce düzenlenmesi düzeltilmesi gerekiyor. Sağlık otoriterlerimize biz bunu defalarca anlattık. Yaklaşık 3 aydır biz eylemlilik süreci içerisindeyiz. Sadece farkındalık yaratmak bizim amacımız. Oraya giden meslektaşlarımız, sevdiklerimiz, eşimiz, dostumuzla birlikte aslında bir farkındalık çalışması yaptıracağız. Devlete karşı herhangi bir anarşik ruhla değil. Tam tersi devletin bizi görebilmesi için bir farkındalık çalışması olarak kabul edilmesi bizler için önem arz etmekte. Sonucunda neler olur bilemiyoruz. Ancak yavaş yavaş bazı düzenlemeler hayata geçirilmeye başlandı. Bizim isteklerimizden kat ve kat uzakta. Çünkü biz artık vatandaşlarımızın kapı kapı, eczane eczane gezip ilaçlarını aramalarını istemiyoruz. Gün geçtikçe daralan eczane ekonomilerinin ayakta kalmasını istiyoruz. Aynı zamanda mantar gibi türeyen eczacılık fakültelerine de bir son verilmesini istiyoruz. Mitingimizin en büyük amaçlarından bir tanesi de kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının tam anlamıyla verilmesini istiyorum. Kayseri olarak bizim duruşumuz zaten en başından beri net. Farkındalık oluşturmak ve sesimizi duyurmak için orada olacağız” şeklinde konuştu.