Eczacı Odası Başkanı Akın: 'İlaç tedarikinde sorun hala çözülmedi'

Türkiye genelinde ilaç temininde ciddi sorunlar yaşanıyor. Hastalar, çocuk öksürük şurubunun da aralarında olduğu birçok ilaca ulaşmakta zorluk çekiyor. Sorunun, yılda bir defa ilaç zammı yapılmasından kaynaklandığını belirten Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yüzde 37,43 zamma rağmen halen bazı ilaçlara ulaşımda sıkıntı yaşandığını söyledi. Akın, ilaç zammının aylara yayılmasının sorunu çözeceğini vurguladı.  

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  • 02.03.2022 13:27
  • Güncelleme: 02.03.2022 13:29
Eczacı Odası Başkanı Akın: 'İlaç tedarikinde sorun hala çözülmedi'
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Eczanelerde yaşanan ilaç bulma sıkıntısı, eczacıları ve hastaları mağdur etmeye devam ediyor. Açıklanan verilere göre eczanelerde 645 ilaca ulaşımda sıkıntı var. Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yılın ilk aylarında yapılan zam duyurularından dolayı üretici firmaların ilaçları bekletip göndermediklerini ve bu nedenle tedarik sıkıntısı yaşandığını anlattı. İlaca ulaşımda özellikle son yıllarda daha sık sorun yaşandığını vurgulayan Akın, “Problem bu sene biraz daha farklı oldu. Tüm dünyada yaşanan küresel ekonomik daralma maalesef bizleri de etkiledi ve biz bu sıkıntıları neredeyse Ekim ayından beri hissetmeye başladık. Kronik rahatsızlığı olan birçok vatandaşımızın ilaç temininde zorluklar yaşadık. Akut rahatsızlıkları olsun en basitinden çocuk şuruplarında dahi birçok ilaç bulmakta zorluk yaşadık. Sonrasında Şubat ayında ilaçlara yüzde 37,43 oranında zam geldi. Tabi bu zam üretici firmaların birçoğunun üretime devam etmesini ve piyasaya arz etmesini sağladı. Yine de halen birçok ilacı bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bu son zam gelmeden önce yaklaşık olarak Türk Eczacılar Birliği’nin açıkladığı rakam 645 kalem ilaçtı ancak bu tamamıyla sıfırlanmış durumda değil” diye konuştu.

Bununla alakalı ilgili yerlere çözüm önerilerini sunduklarını da belirten Akın, “Burada bakanlığımızın yapması gereken bir durum. Üretici firmaların denetlenmesi gerekiyor. Bu zam sürecinde ilaç depoları dahi denetlenmesi gerekiyor. Çünkü ilaçlar ilk üretildiğinden son kullanıcıya kadar olan her kısmı ilaç takip sistemi ile takip ediliyor. Bunun sebepleri arasında eczacıların gösterilmesinin yanlış olduğunu dile getirdik. Bizler vatandaşa bu süreçte ilacı mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir biçimde ulaştırmayı hedefliyorduk. Ancak ilaç depolarında bizler ilacı bulamazsak vatandaşa neyi vereceğiz” dedi.

‘ÜRETİCİ FİRMLARIN SIKI BİR ŞEKİLDE DENETLENMESİ GEREKİYOR’

Söz konusu ilaç bulma sıkıntısından sonra üretici firmaların da denetlenmesi gerektiğini ifade eden Akın, “Umarım bu zamla birlikte üretici firmalar bir nebze olsa rahatlar. Vatandaşı mağdur etmemek için bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Tabi bu zamlar bir çözüm değil zamların yıl içerisinde aylara dağıtılması gerekiyor. Sonrasında üretici firmaların çok sıkı bir şekilde denetlenmesi ve ağır yaptırımların uygulanması gerekiyor. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda bu sorun ortadan kalkar ve artık vatandaşımız ilaçla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaz” şeklinde konuştu.

1ha

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