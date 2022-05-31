e Twinning kalite ödülleri sahiplerini buldu

43 Avrupa ülkesinde 233 bin okuldan, 1 milyonun üzerinde öğretmenin birlikte iş birlikçi projeler yapabilecekleri ve ortak etkinlikler planlayabilecekleri aynı zamanda da birbirlerinden iyi uygulamalar konusunda ilham alabilecekleri e Twinning uygulamasına kabul edilen okullara ve öğretmenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kayaşehir’de bulunan Nevşehir kalesi içerisinde gerçekleştirilen e Twinning ödül törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, e-Twinning Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Hülya Bal, ile eTwinning projesinden sorumlu ilçe milli eğitim şube müdürleri, etiket alan okulların müdürleri ve kalite etiketi alacak öğretmenler katıldı. Nevşehir’de iletişim ve işbirliği, teknoloji kullanımı, öğretim programına uyum, belgelendirme ve yaygınlaştırma gibi 18 kategoride 82 okul ve 169 öğretmen belgelerini aldı. Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat; “Dünyadaki hızlı iletişim ve etkileşimin hızlandığı günümüzde, bu etkileşimi kendimizin, okullarımızın ve öğrencilerimizin faydasına kullanabilmek çok önemli. Hem güzel atlar diyarı ilimizi hem de ülkemizi temsil etme bakımından önemli bir başarıyı yakaladık. İşbirlikçi öğrenme projesi olan eTwinning, ulusal ve uluslararası iletişim ve iş birliği oluşması açısından önem arz ediyor. eTwinning platformuyla, dünyadaki hızlı iletişim ve etkileşim, okullarımıza ve öğrencilerimize en üst düzeyde fayda sağlayacak hale geliyor. Öğretmenlerimiz kendilerini mesleki yönden geliştirme imkânı bulurken öğrencilerimiz ise bilişim teknolojileri, yabancı dil becerileri gibi konularda güçlü bir öğrenme deneyimi yaşıyorlar. eTwinning projeleri oluşturan okullarımız ve öğretmenlerimiz aldıkları Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülleri ile örnek teşkil ediyorlar. Bu sayede eğitim kalitemizde de artış meydana geliyor” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı e-Twinning Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Hülya Bal da yaptığı açıklamada; “e-Twinning faaliyeti 2005 yılında Avrupa’da başlamış 2009 yılında ülkemiz bu faaliyete üye olmuştur. 2009 yılında 4 bin öğretmenle başlayan etkinlik şu anda 331 bini geçmiş durumdadır. Avrupa’da 44 ülkede 1 milyon 29 bini geçen katılımcı söz konusudur. Bu nedenle bizim ülkemiz dominant ülkedir” şeklinde konuştu.