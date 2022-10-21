Dünyaya örnek ulaşım sistemi Bisiklet ülkesi Hollanda

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  • 21.10.2022 16:50
  • Güncelleme: 21.10.2022 16:50
Dünyaya örnek ulaşım sistemi Bisiklet ülkesi Hollanda

Hollanda, dünyada bisiklet kullanımında örnek gösterilen ülkelerin başında geliyor. Ülkenin nüfusundan daha fazla bisikleti var ve başbakanı bile çoğu zaman işine bisikletle gidiyor.

Ülkede tüm seyahatlerin ortalama dörtte birinden fazlası bisikletle yapılıyor. 7,5 km'nin altındaki yolculuklar için bu rakam üçte birin üzerine çıkıyor.

Bugün Hollanda 35 bin km'den fazla bisiklet yoluna sahip; ülkenin karayolu ağı ise sadece 140 bin  km. Amsterdam yönetimi ayrıca bisikletlerin öncelikli olduğu bir dizi yol yaptı. Bu caddelerin çoğunda, arabaların misafir olduğu anlamına gelen “fietsstraat auto te gast” yazılı tabelalar bulunuyor.

Ülkede dönel kavşaklar da daha çok bisiklet ve yaya odaklı. Bu kavşakların yaklaşık yüzde 60'ı fiziksel olarak ayrılmış dairesel bir bisiklet yoluna sahip. Çoğu kentsel alanda yol hakkı bisikletlere verilir. Ayrıca birçok kavşak, bisikletçilere yönelik risklerin azaltılmasına yardımcı olmak için yeniden tasarlandı.

İngiltere'de 2016'da bisiklet sürmenin değeri üzerine yapılan bir araştırma, bisikletin aynı zamanda üretkenliği artırdığını, olumlu bir toplumsal etkiye sahip olduğunu ve devlet için sağlıkla ilgili maliyetleri düşürdüğü kaydedildi.

Decisio'nun yakın tarihli bir raporu, Hollanda bisikletinin ihracat değerinin yılda 1,2 ila 3,8 milyar Euro arasında olduğunu tahmin ediyor.

Ülkede bisiklet üretimi, satışı, bakımı ve kiralaması 13 bin tam zamanlı iş yaratıyor. 

Hollanda Altyapı ve Su Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı, önümüzdeki iki buçuk yıl içinde fazladan 100 bin kişinin bisikletle ulaşımını sağlama hedefi olduğunu duyurdu. 

Bakanlık ayrıca parası yetmeyen 200 binden fazla çocuğa ve gence nasıl bisiklet ulaştırılabileceğine ilişkin plan üzerinde çalışıyor. 

Kurumsal Haber

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