Dünya Temizlik Günü'nde esnafa süpürgeli faraş hediye ettiler

Niğde Belediyesi Dünya Temizlik Günü'nde Yeni Çarşıda farkındalık yürüyüşü düzenlenirken, esnafa da süpürgeli faraş hediye edildi.

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  • 17.09.2022 13:09
  • Güncelleme: 17.09.2022 13:09
Dünya Temizlik Günü'nde esnafa süpürgeli faraş hediye ettiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi Dünya Temizlik Günü’nde Yeni Çarşıda farkındalık yürüyüşü düzenlenirken, esnafa da süpürgeli faraş hediye edildi.

Niğde Belediyesi çalışanları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı farkındalık yürüyüşünde Başkan Özdemir ve eşi Duygu Özdemir esnaflara süpürgeli faraş hediye etti. Farkındalık yürüyüşünün ardından etkinlik Niğde Kent ormanındaki temizlik ile devam etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Doğa hepimizin, tabiat hepimizin. Hepimizin duyarlı olması lazım. Belediye temizlik müdürlüğü olarak biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sürekli temizlemeye çalışıyoruz ama hiçbir zaman belediye bu işlerde yeterli değil. Biz toplum olarak biraz daha duyarlı olmamız lazım. Bugün özellikle süpürge faraş dağıtmamızın nedeniyle şu herkes kapısının önünü süpürürse bizlerde dahil olmak üzere doğa çok daha temiz olacaktır” dedi.

İHA

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