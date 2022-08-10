Dün indirim gelen motorine bugün zam bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki değişiklik nedeniyle akaryakıt gurubu ürünlerde de günlük değişiklik yaşanıyor. Motorine dün gelen 1 liralık indirimin ardından yeni bir zam beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek.

Son güncellemeyle birlikte şu an 22,62 liradan satılan motorinin litresi 23,43 liraya yükselecek. Diğer akaryakıt grubu ürünlerinden benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Motorin: 22,62 TL (zam uygulanmadan)

Benzin: 20,27

LPG: 11,32 TL