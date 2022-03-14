Dumanı gören telefona sarıldı, ekipler alarma geçti

Yozgat'ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sonrası çatı katı kullanılamaz hale geldi.

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  • 14.03.2022 09:56
  • Güncelleme: 14.03.2022 09:56
Dumanı gören telefona sarıldı, ekipler alarma geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sonrası çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Osman Mahallesi Gümüş Sokak’ta bulan 4 katlı Ceyhan apartmanının çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa süre içerisinde çatı katını sardı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, tamamen küle dönen çatı katında ekipler soğutma çalışması yaptı.

Bina sakinlerinden Ramazan Ceyhan, “Çatı katında herhangi bir elektrik aksamı yoktu, üst katta soba yanıyordu. Ondan çıkma ihtimali var, bacadan çıkmış olabilir” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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