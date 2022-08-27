Düğünlerde VİP fotoğraf hizmeti dönemi

Çift, özel araçla kuaförden alınıp çekimlerin yapılacağı yere götürülüyor ve fotoğraf çekimi sonra geri bırakılıyor. Karşılığında ise ücret talep edilmiyor.

Yaz sezonuyla birlikte düğünlerde hareketlilik yaşanıyor. Dünya evine girmek isteyen çiftler, kuracakları ev kadar, düğün gününü özel kılacak aktiviteleri de unutmuyor. Fotoğraf ve video çekimleri de bunlardan birisi. Kayseri’de uzun yıllar fotoğrafçılık yapan Gökhan Color İşletmesi, çiftlere bu konuda büyük kolaylık sağlayan bir hizmeti başlattı. VİP fotoğraf hizmeti. Bu kapsamda gelin ve damat, özel bir araçla kuaförden alınarak çekimin yapılacağı mekana getiriliyor. Burada fotoğraf ve video kayıtları yapılan çift, daha sonra geri bırakılıyor. Firma bu hizmet için müşterilerinden ekstra para talep etmiyor.

Düğün sezonun açılmasıyla birlikte işlerinde yoğunluk yaşandığını belirten Gökhan Color İşletmecisi Bekir Işık, Kayseri’de ilk VİP hizmetini başlatan kurum olduklarını söyledi. Işık, “3 yıldır VİP hizmeti veriyoruz. Çiftlerimiz özeldir ve kendilerini de özel hissetmeleri için bu hizmeti başlattık. Hizmetimiz şu şekilde; kuaförden özel araçla alıyor, çekimlerini yapıyor ve yeniden aldığımız yere bırakıyoruz. VİP hizmetimizden ayrıca bir ücret talep etmiyoruz. Gelinimiz rahat etsin, gelinliği bozulmasın, makyajı akmasın diyerek böyle bir hizmet sunuyoruz” dedi.

VİP fotoğraf hizmetine ilginin yoğun olduğunu belirten Işık, “Müşterilerimizden yoğun talep alıyoruz. Gün doğumu, gün batımı olarak Kayseri’nin çeşitli mekanları ve kendi platomuz olmak üzere her türlü alanda fotoğraf çekimi yapıyoruz.

FOTOĞRAF ve VİDEO HİZMETİ

Her bütçeye uygun fotoğraf ve video çekim tarifesi olduğunu belirten Işık, fiyatların bin 500 liradan başlayıp, hizmet çeşidine göre 10 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi. Mekan konusunda çiftlerin istekleri doğrultusunda hareket ettiklerinin anlatan Işık, “Çekimlerimize kuaförden başlıyoruz. Daha sonra platomuzda kendi çekimimizi yapıyoruz. Tarihi mekan olarak Talas’ı ardından Dokuzpınar’da su kenarı yapıp, Hürmetçi’de atlarla gün batımı çekimi gerçekleştiriyoruz. Gün doğumu isterse gece saat 03.30’da kuaförden alır, balonların kalktığı yerde başlarız. Aşk Vadisi, mağaralar, tarihi kiliseler ve Kızılçukur’da çekimler yapıyoruz” diye konuştu.

VİP hizmetten faydalanan Hilal ve Aziz Şahin çifti de, “Böyle bir hizmet ile ilk kez karşılaştık. Memnun kaldık, her şey çok güzeldi” dediler.