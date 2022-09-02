Düğün ve kına salonları iki kat pahalandı

Artan fiyatları gerekçe gösteren düğün ve kına salonu işletmecileri, kiralama fiyatlarının önceki seneye göre 2 kat arttığını açıkladı.

Sonbahar aylarına girilmesiyle beraber geride kalan yaz ayında düğün sektörü de bir hayli canlı geçti. Kayseri’de Düğün Salonu İşletmeciliği yapan Bekir Dursun, başvuruların kış ayından itibaren başladığını belirterek, salon düğünlerinin sokak düğünlerine tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

‘GELİN VE DAMADIN HEYECANINI DÜĞÜN SONUNA KADAR BİRLİKTE YAŞIYORUZ’

Başvuru sürecinden ve maliyetlerden bahseden Dursun, “Başvuru süreçlerinde, ocak-şubat aylarında insanlar araştırmaya başlıyorlar. Kendilerine uygun olan salonları tercih ediyorlar. Bizim için de süreç o şekilde başlıyor. En düşük düğün maliyeti 15 bin liradan başlıyor ve yukarı yönlü gidiyor. Fiyatlarda piyasa koşulları gereği artış olsa da insanlar mecburi bir şey olduğu için salonda düğün yapıyorlar. Bütçesine göre isteklerini azaltan çoğaltan var. Salon düğünleri sokak düğünlerinden daha iyidir. Çünkü sokak düğünlerinde ateşli silahlarla yaralanmalar, kavgalar çıkabiliyor. Bu yüzden salon düğünleri hizmet açısından ve daha nezih oluşundan tercih ediliyor. Çiftler, ocak- şubat-mart aylarında tarih belirtirlerse yaz aylarına tarih bulmaları kolaylaşıyor. Yaz aylarında düğün yapmak için tarih bulmak zor” diye konuştu.

KINA GECESİ İÇİN DE SALON KİRALANIYOR

Bu arada düğün öncesi kına yapmak isteyen çiftler de salon tutmayı tercih ediyor. Farklı bir konsept uygulanan kına salonu fiyatları da önceki senelere göre artış gösterdi. Geçen seneye göre daha yoğun bir sezon geçirdiklerini belirten kına salonu işletmecisi Tuğçe Yağmur da, “Öncelikle gelinlerimizle görüşüyoruz ve sonrasında onların istek ve bütçelerine göre hayalleri doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.

“FİYATLAR ALINAN HİZMETE GÖRE DEĞİŞİYOR”

Fiyatların, misafirlerin talebine göre değiştiğini belirten Tuğçe Yağmur, eklenen detayların da fiyatı arttırdığını ifade etti. Yağmur, “Biz aslında diğer salonlara göre daha butik çalışıyoruz. Bu yüzden fiyatlar misafirlerin isteklerine ve kişi sayılarına göre doğru orantılı artmaktadır. Minimum fiyatımız ise salon açılış fiyatı olan 10 bin liradır” diye konuştu.

‘SÖZLEŞME YAPILDIĞI İÇİN BU ARTIŞI FIYATLARA YANSITAMIYORUZ’

Geçen yıllara kıyasla fiyatların ortalama iki kat arttığını dile getiren Tuğçe Yağmur, kendilerinin artan fiyatları yansıtmadıklarını ve bunun ortak bir sorun olduğunun altını çizdi. Tuğçe Yağmur, “Yıldan yıla baktığımız zaman her şeyin fiyatı arttı. Bunu, her hafta markete gittiğimizde de gözlemleyebiliyoruz. Bizde de durumlar aynı şekilde, aldığımız hiçbir şey aynı fiyatta değil. Biz bunu fiyatlarımıza pek yansıtmadık. Onunda sebebi bugün yaptığımız bir sözleşme bize en az 3 ay sonra dönüyor. Ve bu 3 ayda biz fiyatları artmış bir şekilde buluyoruz. Sözleşme önce yapıldığı için bu artışı fiyatlara yansıtamıyoruz. Bu bizim ortak sorunumuzdur. Fiyatlar geçen seneye göre 2 kat arttı diyebilirim” şeklinde konuştu.