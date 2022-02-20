Dr. Musa Karataşgüler: “Göz kusuru tedavi edilmezse, kalıcı görme kaybı yaşanabilir"

Günümüzde yaygın olarak görülen göz kusuru (Refraksion) hastalığı kişilerde yakını ve uzağı görememe durumu yaşatıyor. Tekden Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Musa Karataşgüler, göz hastalıklarında tedaviye gidilmesi gerektiğini belirterek, kişilerin geç kalmaması gerektiğini belirterek, “Bu reflaksion kusuru korneadan kaynaklanabilir ya da gözün ön arka çapına bağlı olarak doğuştan olan bozukluğa bağlı olarak bulanık görme olabilir. Bunları üç gruba ayrılır. Miyop, hipermetrop ve astigmat. Miyop da hastalar uzağı göremez. Hipermetropta şikayete bağlı uzağı göremez. Astigmatta ise uzağı ve yakını net göremiyorlar, cisimler yazılar birbirine geçiyor. Tabi ki gözün başka hastalıkları da olabilir. Katarakt, göz tansiyonu, göz de gelişememe durumu olabilir” şeklinde konuştu.

‘HASTALAR ZAMANINDA GELİRSE TEDAVİ EDEBİLİYORUZ’

Göz bozukluğunun tedavi yöntemlerinden bahseden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Musa Karataşgüler, “Polikliniğe gelen hastalarımıza bizim ilk önerdiğimiz gözlük. Daha sonra uygun olan hastalarımıza lens önerebiliriz. Bunu hastalarımızla konuşuyoruz. ‘Siz lens kullanabilecek misiniz?’ diye. Eğer yaşı uygunsa lens de veriyoruz. En son olarak da lazer öneriyoruz. Lazerdeki amaç gözlük ve lens kullanmadan net göstermek. Lazerde gözün korneasına müdahale ediyoruz. Burada hastanın lazere uygun olması gerekiyor. Hastanın korneası ve yaşı uygunsa lazerde başarılı olunuyor. Lazeri 18-40 arasına genellikle öneriyoruz. En sık uyguladığımız 25-30 arası yaş grubu. Burada önemli olan hastalarının derecesinin durmuş olması. Örneğin kişide miyop vardır. Gözlük derecesi her yıl artıyordur. Bunlara çok önermiyoruz, tekrar edebiliyor. Lazerde biz plan yaparken hastanın göz kusurunun sıfır olmasını istiyoruz. Gerçekten de bunu yakalıyoruz, oluyor. Çok yüksek derecelerde astigmatlara da lazer yapabiliyoruz. Bazen yüksek derecelerde 1 derece falan kalabiliyor. Biz bunu hastayla yine konuşuyoruz. Göz de teknoloji baya ileriye gitti ama tedavi edemediğimiz hastalarda var tabi ki. Hastaların geç kalmaması da önemli tabi. Örneğin bir hastalık var gözünde zamanında gelirse onu tedavi edebiliyoruz, durdurabiliyoruz. Kişi hastalığını önemsemezse geç kalırsa kalıcı görme kaybı yaşayabilir” ifadelerini kullandı