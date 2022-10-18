Dr. Ayşe Dişli Gürler: 'Menopoz bir hastalık değildir'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, menopoz dönemindeki düzensiz kanamaların “biraz bekleyeyim” diyerek geçiştirilmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Gürler pek çok jinekolojik hastalığın bu dönemde ortaya çıktığına dikkat çekerek menopoz sonrasında da yıllık jinekolojik ve meme muayenelerinin düzenli yapılmasını tavsiye etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, 18 Ekim Menopoz Günü vesilesiyle menopoz döneminde de kadınların jinekolojik ve meme muayenelerini yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi. Dr. Gürler menopozun, üretkenlik çağındaki bir kadının yumurtalıklarından hormon salgılanmasının sonlanması ve üretkenliğinin bitmesi anlamına gelen bir dönem olduğunu belirterek menopozun bebeklik, çocukluk ve ergenlik gibi insan hayatında bir dönem olduğunu ifade etti.

“Menopozu rahat geçirmek için beslenme ve spor şart”

Menopozun başlangıç dönemlerinde adet düzensizlikleri, stres ve ruhsal çöküntü gibi bir takım şikayetlerin görülebildiğini aktaran Dr. Gürler, “Yine menopozun devam ettiği dönemde

de kadınlarımızda adet kanamasının kesilmesi, bazen vücutta ödem, uyku sıkıntıları, şişkinlik halleri, gerginlik ve sinirlilik görülebilecek bulgulardır. Menopoz dönemi aslında bir kadının farkındalıkla geçirdiğinde çok keyifli geçireceği bir dönem” dedi. Menopoza giren kadınların genellikle “aşırı terleme, üşüme ve ani sıcak basmaları” gibi bulgularla hekime başvurduğuna değinen Dr. Gürler “Menopoz, istendiğinde çok da rahat ve keyifli geçirilebilir. Bu dönemi daha rahat geçirmek için beslenmeye dikkat etmek, kalsiyumdan zengin, sıvıdan zengin beslenmek ve yine spor aktivitelerine dikkat etmek, azalmakta olan kas yoğunluğunu korumak adına önemli bir takım kriterlerdir” diye konuştu.

Dünyada 45 ila 55 yaş aralığında görülen menopozun Türkiye’de 47 yaş ortalamasında başladığını ifade eden Dr. Gürler “Bu dönemde kemik ve kas yoğunluğunda azalma gibi bir takım bulgular, yine kalp rahatsızlıklarında artış gibi bir takım bulgular görülebilir. Bunlardan korunmak için beslenmeyi düzenlemek en önemli faktörlerden biridir” dedi.

“Menopoz hastalık değil, insan hayatında bir dönemdir”

Dr. Gürler, menopozun bir hastalık değil insan hayatında bir dönem olduğunu dile getirerek,

sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bize gelenler bazen ‘Bu yaş olağan mı? Menopoza giriyor gibiyim ama normal yaşta mı giriyorum?’ gibi sorularla geliyorlar. Genelde menopoz yaşı kişiler için en büyük ihtimalle genetik faktörlere bağlıdır. Tabi ki fiziksel etkenler, beslenmede diğer etkili faktörlerdendir. Fakat ortalama olarak 47 yaş desek de genetik anlamda birkaç yaş önce ya da sonra yaşanabilir. Özellikle menopoz sonrasında anormal kanamaların kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Gürler “Tüm yaş dönemindeki kadınlarda olduğu gibi yine menopoz döneminde de hastalarımız mutlaka jinekolojik ve meme muayeneleri açısından yıllık kontrollerini yaptırmalılar. Çünkü birçok jinekolojik hastalığı gördüğümüz dönemlerden biri yine menopozdur. O ‘acaba menopoza girdiğim için mi böyle düzensiz? Ben menopoza girmiştim ama neden kanamalarım var? Neyse bir bekleyeyim’ şeklinde oyalanmalar, gecikmeler çok sık gördüğümüz ve rastladığımız durumlar. Bu tarz şikayetlerimizi geçiştirmeden menopoz döneminde de düzenli olarak, kontrollerimizi yaptırmaya çalışalım. Menopoz bir hastalık değildir. Menopoz sağlıklı bir kadının hayatında üretkenlik çağından sonraki hormonların vücuttan çekilmesi ile beraber yaşayacağı bir dönemdir.”