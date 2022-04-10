Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonası

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Arjantin'e penaltı atışları sonrasında yenilerek finale yükselme şansını yitirdi.

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  • 10.04.2022 17:11
  • Güncelleme: 10.04.2022 17:44
Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Arjantin’e penaltı atışları sonrasında yenilerek finale yükselme şansını yitirdi.

Peru’da düzenlenen Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonasına katılan Türkiye Down Sendromlu Futsal milli takımı, yarı final maçında Arjantin’e mağlup oldu. Resul’un attığı gol ile öne geçmesine rağmen ilk yarıyı 2-1 yenik tamamlayan Ay yıldızlı milli takım, ikinci yarıda Anıl ve Resul ile goller bularak skora denge getirdi. Birbirinden önemli gol pozisyonları değerlendiremeyen Türkiye milli takımı, normal sürenin 3-3 bitmesine mani olamadı.

Seri penaltı atışlarına geçilen yarı final maçında 4-1 yenilen Türkiye Down Sendromlu Futsal milli takımı elenen taraf oldu. Arjantin finale yükselirken Türkiye, üçüncülük maçı için Portekiz ile karşılaşacak.

İHA

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