Dövülen kadına yardım etmek isterken yaralandı

Durumu gören bir vatandaş olaya müdahale etmek isterken, kadını döven kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Melikgazi İlçesine bağlı Düvenönü’nde gerçekleşti. İddialara göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yanındaki kadına şiddet uygulamaya başladı. Durumu gören 47 yaşındaki Erdinç B. olaya müdahale etmek isterken, kadını döven kişi tarafından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Erdinç B. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.