Dövizdeki yükseliş, her esnafı sarstı

Kayseri’de farklı hizmet gruplarında esnaflık yapan Mahmut Temur ve Fatih Temur, pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren el işi ürünler satan Mahmut Temur, müşteri olmadığı için işyerini kapatmak zorunda kaldığını ifade etti. Temur, “Kurslara bağlı ticaret merkezi olmamızdan ötürü kurslar açılmadığı için ister istemez gerileme yaşadık” dedi. Pandemi döneminde arsa alıp satarak ayakta kalmaya çalıştıklarını anlatan Temur, “Arsa tarla gibi alıp satarak onların karlarıyla zararımızı kapatmaya çalıştık. Bu zararın kapanması da birkaç yıl içerisinde kapatılacak bir zarar değil. Çünkü zararlar küçük değil, rakamlar küçük değil” diye konuştu.

“HAZIR PARA İLE BU SÜRECİ AŞAMAYIZ”

Dolar kurundaki yükselişin işlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Mahmut Temur, “İthal malzemelere gelen vergiler, doların ciddi manada artışı bizi pandemi döneminden daha çok yordu. Buradan anlaşılıyor ki, kendimiz üretmediğimiz takdirde benzer sıkınıtıları yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MEDİKALCI ESNAF HALİNDEN MEMNUN

Pandemi döneminde dükkanı açık olan esnaf Fatih Temur da, medikalci olması nedeniyle pandemi döneminde kazanmaya devam ettiklerini söyledi. Temur, “Pandemi döneminde bizim yoğunluğumuz ilk başta maske, dezenfektan daha çok hijyenik malzemelere doğru biraz daha artış oldu. Sonra da kovidin ilerlediği zamanlarda oksijen cihazlarında aşırı derecede bir talep oldu. Gerekse evlere hizmetlerde bulunduk. Evlere oksijen tüpü kurduk, cihaz götürdük. Maske, dezenfektan tedarik ettik” diye konuştu.

Maddi olarak bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Temur, “Tüm dünya bundan etkilendiği için tedarik ederken biraz zorlandık. Onun haricinde biz genel olarak bir sıkıntı yaşamadık” dedi.



“FİYATLAR ZORLUYOR”

Döviz kurlarının yükselişinin fiyatlara yansıdığını belirten Temur, “Ürün tedarikinde şu an bizlik bir sıkıntı yok ama fiyat konusunda baya bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle hasta bezlerinde aşırı derecede fiyatlar arttı. Sürekli kullanan hastalarımız var. 250-300 liraya sattığımız bir cihazı, bugün 500-600 liraya satıyoruz. Böyle olunca kar marjları düştü. Hastanın alım gücü düştü. Bir cihazda önceden bir aksaklık varsa hasta değiştirmeyi düşünüyordu. Şu anda ise tamamen tamire yöneldiler” dedi.