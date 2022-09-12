'Döviz yönünü yukarı çevirdi'

 Amerikan merkez Bankası'nın (FED) faiz kararları döviz üzerinde etkili oluyor. Altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, dövizin haftaya yukarı yönlü başladığını duyurdu. 

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  • 12.09.2022 17:34
  • Güncelleme: 12.09.2022 17:34
'Döviz yönünü yukarı çevirdi'

Dolar- Euro paritesinde yukarı yönlü hareketin gözlendiğini söyleyen Sarraf Gülderdi, “Parite bildiğimiz üzere 0,98’e kadar düşmüştü. Bu hafta itibariyle de özellikle de FED’in alacağı faiz kararıyla yapılan 75 baz puanlık artış, aşağı yukarı kesinleşti diyebiliriz. Diğer üyelerin de 75 baz puanın üzerinde bir karar aldıklarını ve bunu da yayınladıklarını gördük. Bununla birlikte Dolar- Euro paritesinde yukarı yönlü hareket gözlendi. Euro tekrar doların üzerine çıktı. Bununla birlikte altın sakin seyrini devam ettiriyor fakat güçlenen bir Euro’yu gördük. Brent petrolün fiyatı sabit devam ediyor. Altın ONS fiyatıysa şu anda 1750 dolar seviyesinde. Bu şekilde devam edeceğini ön görüyoruz, zaten beklentiyi satın alıyor FED’in faiz kararına kadar” ifadelerini kullandı. 

‘DOĞALGAZ KRİZİ’NDE TÜRKİYE KÖPRÜ GÖREVİ GÖREBİLİR’

Avrupa’daki doğalgaz krizinin devam ettiğini ve Türkiye’nin bu konuda köprü görevi görebileceğini ifade eden Sarraf Gülderdi, “Avrupa’da bildiğiniz üzere doğalgaz krizi devam ediyor, bunu da ara rol olarak Türkiye’ye bazı görevler düşüyor. Tabi bu ticaretlerde doğalgazı Türkiye üzerinde kullanmak isteyen Avrupa’da şirketler olduğunu duyuyoruz. Bu Türkiye’nin Rusya ile Avrupa arasında bir köprü görevi yapabileceğini gösterir. Ticari olarak da fayda sağlayabilir” şeklinde konuştu.
 
Güncel altın ve Döviz Fiyatları
Çeyrek Altın: 1685 lira
22 Ayar Altın: 980 lira 
Has Altın: 1022 lira
Dolar: 18,25 lira
Euro: 18,55 lira

1ha

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