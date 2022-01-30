Dondurucu soğukta tişörtle yürüdü, görenlerin içi üşüdü

Sivas'ta dondurucu soğukta tişörtle yürüyen doğasever görenleri şaşkına çevirdi.

PAYLAŞ
  • 30.01.2022 12:25
  • Güncelleme: 30.01.2022 12:25
Dondurucu soğukta tişörtle yürüdü, görenlerin içi üşüdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta dondurucu soğukta tişörtle yürüyen doğasever görenleri şaşkına çevirdi.

Ankara’da öğretmenlik yapan ve doğa sporları tutkunu olan Sivaslı Murat Önç, tatilde memleketine geldi. Sivas’ta dondurucu soğukların yaşandığı ve vatandaşların üşümemek için evlerinden dışarı çıkmaya cesaret edemediği günlerde tişörtle dışarı çıktı. Eksi 9 derecede soğuğa meydan okuyan Önç, Yıldız Dağı Kayak Merkezine gideceğini ve zirve yapmayı düşündüğünü belirtti. Kendisini görenlerin çok şaşırdığını fakat üşümediğini vurguladı.

Doğa sporları tutkunu Önç, doğaya uyarak doğadan faydalanmak gerektiğini söyleyerek, “Sıra dışı bir şey yapmıyorum. Bilinçli yaşayan herkes bunu yapabilir. Üşüsem üstümü giyerdim herhalde ama uzun yürüyüşlerin molalarında kesinlikle giyiniyoruz. Çünkü vücudun da bir sınırı var, doğaya hiçbir zaman güç yetmez. Doğaya uyarak doğadan faydalanmak gerekir. Ben de vücudumu tanıdığım ve doğayı da bildiğim için nerede ne yapacağımı biliyorum. Şu anda da üşümüyorum. Yolda bol bol selamlaştığımız dostlarımız oluyor. Selamlaşma nedenimiz durumumuzdan dolayı ama sporu insanlara aşılamak için daha heyecanlı ve istekli onlara kendimizi göstermekten çekinmiyoruz. Tabi ki çok şaşırıyorlar, kolay değil. Şehir içi eksi 9 ama yürüyünce daha fazla soğukları da görüyorum o zaman insanlar daha çok şaşırıyor. Ankara’da yaşan bir öğretmenim. Tatil dolayısıyla Sivas’a geldim. Sivas’ta güzel bir Yıldız Dağı ve Kayak Merkezi var. Yapanlara ve sayın valimize teşekkür ediyorum. Oraya doğru gidiyorum ve bugün zirve yapmayı düşünüyorum umarım başarılı oluruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğreniyor hem eğleniyor

Kocasinan'da öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğreniyor hem eğleniyor

Başkan amcadan çocuklara karne hediyesi

Başkan amcadan çocuklara karne hediyesi

Özhaseki, oda başkanları ile bir araya geldi

Özhaseki, oda başkanları ile bir araya geldi

Büyükkılıç esnafla buluştu, çözüm sundu

Büyükkılıç esnafla buluştu, çözüm sundu

Elitaş'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Elitaş'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

Tarihi hamam vatandaşlara şifa dağıtıyor

Tarihi hamam vatandaşlara şifa dağıtıyor

DAHA FAZLA
Aç kurtlara etli çözüm

Aç kurtlara etli çözüm

Birlik Vakfı 'Amca Size İnsan Diyebilir Miyim?' tiyatro oyununu sergiledi

Birlik Vakfı 'Amca Size İnsan Diyebilir Miyim?' tiyatro oyununu sergiledi

Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleğini yaşatıyor

Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleğini yaşatıyor

Kubilay Söyler: 'Kayseri OSB sekteye uğrarsa işçiler ekmeksiz kalır'

Kubilay Söyler: "Kayseri OSB sekteye uğrarsa işçiler ekmeksiz kalır"