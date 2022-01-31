Domuzu telefonuyla çekerken saldırıya uğradı

Kayseri'de dağda gördüğü yaralı domuzun fotoğrafını çekmeye çalışan Efendi Satılmış, domuz saldırısına uğradı. Satılmış, domuz saldırısına karşı vatandaşları uyararak saldırı anını anlattı.

PAYLAŞ
  • 31.01.2022 11:18
  • Güncelleme: 31.01.2022 11:18
Domuzu telefonuyla çekerken saldırıya uğradı

Olay, Özvatan İlçesine bağlı Kermelik Köyünde meydana geldi. Dağda görülen yaralı domuzu uzaklaştırmak isteyen Efendi Satılmış yaralı domuzu telefonuyla çekmeye çalışırken saldırıya uğradı. Satılmış saldırı anını AJANS BGC’ye anlattı.

“TELEFONLA ÇEKERKEN BANA SALDIRDI”

Özvatan Kermelik Köyünde yaşayan Efendi Satılmış domuz saldırısı anını anlattı. Saldıya uğrayan Satılmış,” Ben yeğenlerimle dağdayken bana, ‘domuz geliyor’ dediler. Bende, ‘domuzu tutayım, köpeklerle uzaklaştırayım’ dedim.  Hayvanın yanına gittiğimizde yaralanmış yere düşüp kalkıyordu. Telefonla hayvanı çekmeye çalışırken bir anda bana saldırdı.  Saldırıda bacağımı dişledi, o esnada bende kayaya yüzümü çarptım.  Domuz daha sonra kaçtı gitti. Domuz iri olduğundan dolayı köpeklerde tutamadı. Olayda yanımda yeğenlerim vardı.  Saldırıdan sonra yeğenlerim bana yardım edip hastaneye götürdüler.  Doktorlar bana kuduz aşısı yaptı. 8 günde bir kuduz aşısı vurulacakmışım.  Dikkat edin diyorum domuzun önüne çıkmayın. Domuzdan kaçamazsınız kendine dikkat edin. O uzaktan gitsin siz sadece seyredin” diye konuştu.
 

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hedefimiz ilk 10 içinde olmak'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hedefimiz ilk 10 içinde olmak'

Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Elektronikçiler Odası'nda Mehmet Alan güven tazeledi

Elektronikçiler Odası'nda Mehmet Alan güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi Ocak Ayı Divan toplantısı gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Ocak Ayı Divan toplantısı gerçekleştirdi

Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı

Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın bir aydır sabit seviyelerde

Altın bir aydır sabit seviyelerde

İl Müftüsü Akkuş: '3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek'

İl Müftüsü Akkuş: '3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek'

DAHA FAZLA
Kadir Danacıoğlu kickboksta Türkiye Şampiyonu oldu

Kadir Danacıoğlu kickboksta Türkiye Şampiyonu oldu

Akaryakıta çifte zam bekleniyor, motorin 15 lirayı aşacak

Akaryakıta çifte zam bekleniyor, motorin 15 lirayı aşacak

Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri'de kar yağışı tekrar başladı

Kayseri’de kar yağışı tekrar başladı

Domuzu telefonuyla çekerken saldırıya uğradı

Domuzu telefonuyla çekerken saldırıya uğradı