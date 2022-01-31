Domuzu telefonuyla çekerken saldırıya uğradı

Olay, Özvatan İlçesine bağlı Kermelik Köyünde meydana geldi. Dağda görülen yaralı domuzu uzaklaştırmak isteyen Efendi Satılmış yaralı domuzu telefonuyla çekmeye çalışırken saldırıya uğradı. Satılmış saldırı anını AJANS BGC’ye anlattı.

“TELEFONLA ÇEKERKEN BANA SALDIRDI”

Özvatan Kermelik Köyünde yaşayan Efendi Satılmış domuz saldırısı anını anlattı. Saldıya uğrayan Satılmış,” Ben yeğenlerimle dağdayken bana, ‘domuz geliyor’ dediler. Bende, ‘domuzu tutayım, köpeklerle uzaklaştırayım’ dedim. Hayvanın yanına gittiğimizde yaralanmış yere düşüp kalkıyordu. Telefonla hayvanı çekmeye çalışırken bir anda bana saldırdı. Saldırıda bacağımı dişledi, o esnada bende kayaya yüzümü çarptım. Domuz daha sonra kaçtı gitti. Domuz iri olduğundan dolayı köpeklerde tutamadı. Olayda yanımda yeğenlerim vardı. Saldırıdan sonra yeğenlerim bana yardım edip hastaneye götürdüler. Doktorlar bana kuduz aşısı yaptı. 8 günde bir kuduz aşısı vurulacakmışım. Dikkat edin diyorum domuzun önüne çıkmayın. Domuzdan kaçamazsınız kendine dikkat edin. O uzaktan gitsin siz sadece seyredin” diye konuştu.

