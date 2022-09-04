Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Olay, Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Niğde istikametinden Kayseri istikametine seyir halinde olan 38 AGB 817 plakalı domates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsünün hafif yaralandığı kazada can kaybı olmaz iken büyük çapta maddi hasar oluştu. Tırdan dökülen domatesler daha sonra başka bir tıra yüklendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.