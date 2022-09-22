Dolar, serbest piyasada yılın rekor seviyesine ulaştı

Dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası’nın Fed faiz kararını açıklamasının ardından Dolar, rekora koştu. Fed, faiz kararını 75 baz puan yükseltti. Bu gelişmelerle birlikte bu sabah saatlerinde 1 Amerikan Doları, 18,46 TL’nin üzerine çıkarak yılın rekor seviyesine ulaşmış oldu. Dövizdeki dalgalanma, döviz bürolarında da hareketlilik yaşanmasına da neden oldu.

Güncel Döviz Fiyatları

Dolar: 18,37

Euro: 18,06