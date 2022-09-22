Dolar, serbest piyasada yılın rekor seviyesine ulaştı
Dolar 2022 yılının rekor seviyesine çıktı. Sabah saatlerinde 18,46'nın üzerine çıkan dolar, yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu.
- 22.09.2022 10:59
- Güncelleme: 22.09.2022 10:59
Dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası’nın Fed faiz kararını açıklamasının ardından Dolar, rekora koştu. Fed, faiz kararını 75 baz puan yükseltti. Bu gelişmelerle birlikte bu sabah saatlerinde 1 Amerikan Doları, 18,46 TL’nin üzerine çıkarak yılın rekor seviyesine ulaşmış oldu. Dövizdeki dalgalanma, döviz bürolarında da hareketlilik yaşanmasına da neden oldu.
Güncel Döviz Fiyatları
Dolar: 18,37
Euro: 18,06
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