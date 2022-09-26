Dolar kuru yükselişe devam ediyor

Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırımı dolar kuru yükseltti. Döviz Bürosu Sorumlusu Ahmet Birtek, 'Türkiye faiz indiriminde bulundu.

PAYLAŞ
  • 26.09.2022 19:18
  • Güncelleme: 26.09.2022 19:18
Dolar kuru yükselişe devam ediyor

  Amerika’nın tam tersi bir iş yaptık. Bu olay dolar kurunu artırdı. Şu anda dolar tüm dünyada değer kazanmaya devam ediyor” dedi.


Dünya piyasasında dolar değer kazanmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan enflasyon nedeniyle merkez bankaları faiz artırımı yaparken dolar tarafında hızlı güçlenme meydana geldi. Amerika Merkez Bankası (FED)’in faizi her seferinde artırması ve artırmaya da devam edeceğinin sinyallerini vermesi doları güçlendirdi. Türkiye’de dolar kurunun atışının daha çok hissedildiğini dile getiren Birtek, “Dövizin son aylardaki atağı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta FED faiz artırımı yaptı. Ertesi günde Türkiye faiz indiriminde bulundu. Amerika’nın tam tersi bir iş yaptık. Bu olay doları artırdı. Şu anda dolar kuru tüm dünyada değer kazanmaya devam ediyor. Bizim yapmış olduğumuz politikalarla bu biraz daha fazla oldu. Çoğu merkez bankası ve şirketler tahmini yıl sonu döviz kurunu artırmaya başladı. İlerleyen günlerde ne olacağını bekleyip göreceğiz. Ama dolar şu anda tüm dünya karşısında değer kazanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘DOLARIN YÜKSELMESİNİN SEBEBİ AMERİKA’NIN PİYASADAN PARAYI ÇEKMEK İSTEMESİ’ 

Doların, Türk Lirası karşısında daha çok artış gösterdiğini söyleyen Birtek, “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu daha çok hissediliyor. Sterlin ve euro karşısında günlük binde 3, binde 4 artış olurken Türkiye’de bu günlük yüzde 5, yüzde 6’ya çıkabiliyor. Doların yükselmesinin sebebi Amerika’nın piyasadan parayı çekmek istemesi. Faizlerini 3 ile 3,50 arasına kadar taşıdı ve bunu daha da arttıracağını söylüyor. Piyasada sözlü olarak müdahalesine devam ediyor. Bunu toplantılarında açıkladığı faiz artırımlarıyla reel şekilde de gösteriyor bizlere. FED, yapılacak olan iki toplantısında da faiz artırımı yapacağını söyledi. Şu an güncel olarak dolar 18,50 liradan alıp, 18,58 liraya satıyoruz.  Euroyu da 18 liraya alıp, 18,15 liradan satıyoruz. Sterlinin 19,70 gibi bir alışı var” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İncesu Belediyesi'nden 5 mahalleye halı saha

İncesu Belediyesi’nden 5 mahalleye halı saha

Kayseri'nin doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak

Kayseri’nin doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak

Milletvekili Atcı'dan 'Emekliler daha az maaş istiyor' paylaşımı

Milletvekili Atcı’dan ‘Emekliler daha az maaş istiyor’ paylaşımı

Kayseri'de, 31 milyon 686 bin lira destek yardımı yapıldı

Kayseri’de, 31 milyon 686 bin lira destek yardımı yapıldı

Kayseri'de bir ayda 199 şirket kuruldu, 55 şirket kapandı

Kayseri’de bir ayda 199 şirket kuruldu, 55 şirket kapandı

Birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının telefonunu gasp eden gençler gözaltına alındı

Birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının telefonunu gasp eden gençler gözaltına alındı

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası ve FED'in kararı dövizi etkilemedi

Merkez Bankası ve FED’in kararı dövizi etkilemedi

Dolar kuru yükselişe devam ediyor

Dolar kuru yükselişe devam ediyor

DAHA FAZLA
Kayserili okçu Fatma Maraşlı bronz madalya kazandı

Kayserili okçu Fatma Maraşlı bronz madalya kazandı

Nergis'ten tepki çeken paylaşım

Nergis'ten tepki çeken paylaşım

Kamyonla getirilen makaronlar piyasaya sürülmeden yakalandı

Kamyonla getirilen makaronlar piyasaya sürülmeden yakalandı

Klasik otomobiller Ali Dağı'na çok yakıştı

Klasik otomobiller Ali Dağı'na çok yakıştı

'Dünyadaki gıda krizini fırsata çevirebiliriz'

'Dünyadaki gıda krizini fırsata çevirebiliriz'