Dolar kuru yükselişe devam ediyor

Amerika’nın tam tersi bir iş yaptık. Bu olay dolar kurunu artırdı. Şu anda dolar tüm dünyada değer kazanmaya devam ediyor” dedi.



Dünya piyasasında dolar değer kazanmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan enflasyon nedeniyle merkez bankaları faiz artırımı yaparken dolar tarafında hızlı güçlenme meydana geldi. Amerika Merkez Bankası (FED)’in faizi her seferinde artırması ve artırmaya da devam edeceğinin sinyallerini vermesi doları güçlendirdi. Türkiye’de dolar kurunun atışının daha çok hissedildiğini dile getiren Birtek, “Dövizin son aylardaki atağı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta FED faiz artırımı yaptı. Ertesi günde Türkiye faiz indiriminde bulundu. Amerika’nın tam tersi bir iş yaptık. Bu olay doları artırdı. Şu anda dolar kuru tüm dünyada değer kazanmaya devam ediyor. Bizim yapmış olduğumuz politikalarla bu biraz daha fazla oldu. Çoğu merkez bankası ve şirketler tahmini yıl sonu döviz kurunu artırmaya başladı. İlerleyen günlerde ne olacağını bekleyip göreceğiz. Ama dolar şu anda tüm dünya karşısında değer kazanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘DOLARIN YÜKSELMESİNİN SEBEBİ AMERİKA’NIN PİYASADAN PARAYI ÇEKMEK İSTEMESİ’

Doların, Türk Lirası karşısında daha çok artış gösterdiğini söyleyen Birtek, “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu daha çok hissediliyor. Sterlin ve euro karşısında günlük binde 3, binde 4 artış olurken Türkiye’de bu günlük yüzde 5, yüzde 6’ya çıkabiliyor. Doların yükselmesinin sebebi Amerika’nın piyasadan parayı çekmek istemesi. Faizlerini 3 ile 3,50 arasına kadar taşıdı ve bunu daha da arttıracağını söylüyor. Piyasada sözlü olarak müdahalesine devam ediyor. Bunu toplantılarında açıkladığı faiz artırımlarıyla reel şekilde de gösteriyor bizlere. FED, yapılacak olan iki toplantısında da faiz artırımı yapacağını söyledi. Şu an güncel olarak dolar 18,50 liradan alıp, 18,58 liraya satıyoruz. Euroyu da 18 liraya alıp, 18,15 liradan satıyoruz. Sterlinin 19,70 gibi bir alışı var” şeklinde konuştu.