Dolandırıcılardan yeni tuzak: Oltalama yöntemiyle hesap çalma

Kayseri'de dolandırıcılar, yeni bir yöntem geliştirdi. Sosyal medya hesaplarını oltalama yöntemiyle çalan ya da çalmayı vadeden 5 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındı. 

PAYLAŞ
  • 28.09.2022 12:54
  • Güncelleme: 28.09.2022 12:54
Dolandırıcılardan yeni tuzak: Oltalama yöntemiyle hesap çalma

Kayseri’de Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ‘oltalama’ operasyonu gerçekleştirdi. Instagram hesap çalma, oltalama, hesap kapatma, aktif etme yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve maddi kazanç sağladıkları ve bu amaçla kurdukları whatsaap uygulaması üzerinden haberleştikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. 

Belirlenen 5 şüphelinin ikametine baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el konuldu. 

‘Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüpheliler buradaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Soba fiyatları da ikiye katlandı En düşük fiyatlı soba, bin 500 lira

Soba fiyatları da ikiye katlandı; En düşük fiyatlı soba, bin 500 lira

Gülsoy: 'Karşımıza kardeşim de çıksa rakibimizdir'

Gülsoy: “Karşımıza kardeşim de çıksa rakibimizdir”

Türk-İş'e göre açlık sınırı 7 bin 245 TL'ye yükseldi

Türk-İş’e göre açlık sınırı 7 bin 245 TL’ye yükseldi

Ali İhsan Kabakcı milli sporcular ile bir arada

Ali İhsan Kabakcı milli sporcular ile bir arada

Büyükkılıç'ın 10 bin öğrenciye 40 milyon TL'lik eğitim desteği 1 Ekim'de başlıyor

Büyükkılıç'ın 10 bin öğrenciye 40 milyon TL'lik eğitim desteği 1 Ekim'de başlıyor

Selçuklu Mahallesi'nde 'mahalle buluşmaları' yapıldı

Selçuklu Mahallesi'nde 'mahalle buluşmaları' yapıldı

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

5
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

6
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de zehir tacirlerine büyük darbe

Kayseri'de zehir tacirlerine büyük darbe

KUMSmall'da 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor

KUMSmall'da 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın'dan eğitime büyük katkı

Başkan Yalçın'dan eğitime büyük katkı

Oğuz Özat: 'Türkiye'nin eğitim geleceği asıl çözümlenmesi gereken amaçlarımızdandır'

Oğuz Özat: 'Türkiye'nin eğitim geleceği asıl çözümlenmesi gereken amaçlarımızdandır'

Kadın itfaiyeciler olaydan olaya koşuyor

Kadın itfaiyeciler olaydan olaya koşuyor

Dolar yükselirken, Euro düşüyor

Dolar yükselirken, Euro düşüyor

Dolandırıcılardan yeni tuzak: Oltalama yöntemiyle hesap çalma

Dolandırıcılardan yeni tuzak: Oltalama yöntemiyle hesap çalma