Dolandırıcılardan yeni tuzak: Oltalama yöntemiyle hesap çalma

Kayseri’de Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ‘oltalama’ operasyonu gerçekleştirdi. Instagram hesap çalma, oltalama, hesap kapatma, aktif etme yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve maddi kazanç sağladıkları ve bu amaçla kurdukları whatsaap uygulaması üzerinden haberleştikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

Belirlenen 5 şüphelinin ikametine baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

‘Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüpheliler buradaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.