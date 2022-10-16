Dolandırıcılar bu kez de kendilerini avukat olarak tanıttı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir vatandaşa kendilerini avukat olarak tanıttıktan sonra emekli maaşının bulunduğu hesabından kredi kullanarak kendi hesaplarına gönderdikleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.

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  • 16.10.2022 13:48
  • Güncelleme: 16.10.2022 17:00
Dolandırıcılar bu kez de kendilerini avukat olarak tanıttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir vatandaşa kendilerini avukat olarak tanıttıktan sonra emekli maaşının bulunduğu hesabından kredi kullanarak kendi hesaplarına gönderdikleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre C.V.’nin (70) yanına gelerek kendilerini avukat olarak tanıtan 2 kişi, vatandaşın güvenini kazandıktan sonra telefonunu alarak emekli maaşının bulunduğu internet bankacılığına girdi. C.V. sonrasında banka işlemlerini incelediğinde hesabından 25 bin TL kredi kullanılıp başka hesaplara aktarıldığını öğrendi. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; olayın gerçekleştiği yer ve çevresindeki araştırmalar sonucunda kendilerini avukat olarak tanıtan şüphelilerin A.T. (22) ve G.T. (24) olduğun tespit etti. Dolandırıcılık şüphelileri, olayın üzerinden 24 saat geçmeden düzenlenen operasyona dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kiraladıkları lüks araçta yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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