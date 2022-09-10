Dolandırdığı parayla aldığı arabaya binemeden yakalandı

Kayseri'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın 9 bin euro ve 40 bin TL'sini dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşlı adamın parayı teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, dolandırıcının parayla araba ve ruhsatsız tabanca aldığı tespit edildi.

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  • 10.09.2022 15:31
  • Güncelleme: 10.09.2022 16:15
Dolandırdığı parayla aldığı arabaya binemeden yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın 9 bin euro ve 40 bin TL’sini dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşlı adamın parayı teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, dolandırıcının parayla araba ve ruhsatsız tabanca aldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 Ağustos’ta meydana gelen olayda şüpheliler, 75 yaşındaki vatandaşı arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı adama banka bilgilerinin ele geçirildiğini, şüpheliler arasında kamu görevlilerinin de olduğunu, birçok kişinin bankada bulunan paralarının bu kişiler tarafından yurt dışına çıkarılacağını söyleyen şüpheliler, şahsı korku ve paniğe sevk etti. Ne yapacağını şaşıran yaşlı şahıs, korku ve panik halinde evinde bulunan 9 bin euro ve 40 bin TL’yi poşete koyarak, şüpheli şahısların gönderdiği elemana sokak arasında poşeti teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Polis uzun süreli güvenlik kamerası inceledi

İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ve uzun süreli güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Mağdur vatandaştan poşet dolu parayı alan şahsın A.C. olduğunu tespit eden ekipler, Talas ilçesinde operasyon düzenledi. Şüpheli A.C., üzerindeki ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Dolandırdığı parayla araba ve ruhsatsız silah almış

Yapılan incelemede, A.C.’nin dolandırdığı parayla aldığı araba ve ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.C., adliyeye sevk edildi.

İHA

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