Doktorlara kış şartlarında doğada kalma eğitimi

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı (TATDOĞA), "Erciyes/Kapadokya Kış Eğitimi' kapsamında Erciyes Dağı'nda kamp yapan doktorlar, doğada olumsuz durumlara karşı acil müdahale eğitimi ile iglo yapımı eğitimi aldı. 2021 yılında Covid-19 nedeniyle gerçekleşmeyen kış eğitiminde bu yıl farklı illerden görevli doktor ve sağlık çalışanları da katıldı.

Eğitimde, doğada hayatta kalma becerisi, arama-kurtarmanın ilkeleri, hipotermiye karşı tedbir, dağda yaralı taşınması, yüksek irtifa tıbbı ve vahşi doğada yara bakımı bilgileri verildi.