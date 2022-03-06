Doktorlara kış şartlarında doğada kalma eğitimi

Erciyes Dağı'nda kamp yapan doktorlara doğada olumsuz durumlara karşı acil müdahale  ve iglo yapımı eğitimi verildi.

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  • 06.03.2022 16:52
  • Güncelleme: 06.03.2022 16:52
Doktorlara kış şartlarında doğada kalma eğitimi

  

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı (TATDOĞA), "Erciyes/Kapadokya Kış Eğitimi' kapsamında Erciyes Dağı'nda kamp yapan doktorlar, doğada olumsuz durumlara karşı acil müdahale eğitimi ile iglo yapımı eğitimi aldı. 2021 yılında Covid-19 nedeniyle gerçekleşmeyen kış eğitiminde bu yıl farklı illerden görevli doktor ve sağlık çalışanları da katıldı. 
Eğitimde, doğada hayatta kalma becerisi, arama-kurtarmanın ilkeleri, hipotermiye karşı tedbir, dağda yaralı taşınması, yüksek irtifa tıbbı ve vahşi doğada yara bakımı bilgileri verildi.

1ha

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