Doktorlara kış şartlarında doğada kalma eğitimi
Erciyes Dağı'nda kamp yapan doktorlara doğada olumsuz durumlara karşı acil müdahale ve iglo yapımı eğitimi verildi.
- 06.03.2022 16:52
- Güncelleme: 06.03.2022 16:52
Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı (TATDOĞA), "Erciyes/Kapadokya Kış Eğitimi' kapsamında Erciyes Dağı'nda kamp yapan doktorlar, doğada olumsuz durumlara karşı acil müdahale eğitimi ile iglo yapımı eğitimi aldı. 2021 yılında Covid-19 nedeniyle gerçekleşmeyen kış eğitiminde bu yıl farklı illerden görevli doktor ve sağlık çalışanları da katıldı.
Eğitimde, doğada hayatta kalma becerisi, arama-kurtarmanın ilkeleri, hipotermiye karşı tedbir, dağda yaralı taşınması, yüksek irtifa tıbbı ve vahşi doğada yara bakımı bilgileri verildi.
1ha
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