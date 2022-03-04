Doktora şiddete hapis cezası

Kayseri'nin Develi ilçesinde devlet hastanesinde görevli nöroloji doktoru tabancayla ayağından yaralayan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi. Olaya karışan 3 sanık da hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 04.03.2022 19:01
  • Güncelleme: 04.03.2022 20:52
Doktora şiddete hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde devlet hastanesinde görevli nöroloji doktoru tabancayla ayağından yaralayan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi. Olaya karışan 3 sanık da hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.G., S.D. ve İ.A. tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanık S.D. duruşma da yer aldı. Müşteki doktor Erdal K. ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar M.G. ve S.D.’nin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, tutuklu sanıklar İ.A. ve S.D.’nin ise ’tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrar etti.

Çalıştığı hastanenin çıkışında silahlı saldırıya uğrayan doktor Erdal K., "Beni öldürmek istediler. Gerekli cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Azmettirmekle yargılanan sanıklardan S.D. ise savunmasında, "Benim üzerimde oyun oynadılar. Bana komplo kurdular. Ben inançlı bir insanım benim inancım birinin canına kıymaya izin vermez. Yapmadığım bir şeyler yargılanıyorum. Ben kimseye Erdal K.’yı öldürmesini söylemedim" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan S.D. ve M.G.’de doktorla konuşmak için oraya gittiklerini, kimseyi öldürmek ya da yaralamak gibi bir amaçlarının olmadığını söyleyerek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.G.’ye ’ruhsatsız silah taşıma’ ve ’yaralama’ suçundan 6 yıl hapis ve 4 bin 800 TL para cezası verirken, sanıklardan S.D. ve İ.A.’yı ’yaralama’ suçundan 4’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklardan S.D.’ye ’yaralama’ suçundan 4 yıl hapis cezası verilirken, sanığın samimi ifadelerinden dolayı ceza 2 yıl 8 aya düşürüldü. 4 sanık kararla birlikte tahliye edildi.

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İHA

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