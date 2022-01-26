Doktor Başkan 35 yıl önce iyileştirdiği hastasıyla karşılaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerini Köşk Sosyete Pazarı ziyareti ile sürdürdü. Burada, Başkan Büyükkılıç'ın hekimlik yaptığı yıllarda babasının kendisini kucağında hastaneye götürdüğünü söyleyen vatandaş, 'Yarı baygın halde getirmişti babam. Başkanım çok büyük bir duaya vesile olmuştu, Allah razı olsun. Beni hayata döndürmüştü' dedi.

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  • 26.01.2022 13:50
  • Güncelleme: 26.01.2022 14:31
Doktor Başkan 35 yıl önce iyileştirdiği hastasıyla karşılaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerini Köşk Sosyete Pazarı ziyareti ile sürdürdü. Burada, Başkan Büyükkılıç’ın hekimlik yaptığı yıllarda babasının kendisini kucağında hastaneye götürdüğünü söyleyen vatandaş, “Yarı baygın halde getirmişti babam. Başkanım çok büyük bir duaya vesile olmuştu, Allah razı olsun. Beni hayata döndürmüştü” dedi.

Yoğun iş temposuna rağmen her zaman esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç; Köşk Sosyete Pazarı’nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Köşk Sosyete Pazarı’nda alışveriş yapan ve Sarıkamış’ta görevli bir öğretmenle de sohbet eden Büyükkılıç, öğretmene çanta hediye etti. Vatandaşlar, yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde hummalı karla mücadele çalışmalarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç’la ziyareti esnasında karşılaşan bir vatandaş, Büyükkılıç ile 35 yıl önce yaşadığı anısını anlattı. Büyükkılıç’ın hekim olduğu yıllarda babasının kendisini kucağında hastaneye götürdüğünü aktaran vatandaş, “Yarı baygın halde getirmişti babam. Başkanım çok büyük bir duaya vesile olmuştu, Allah razı olsun. Beni hayata döndürmüştü” dedi.

Vatandaşın teşekkürü üzerine Başkan Büyükkılıç, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Tohum at bitmezse toprak utansın’ sözünü hatırlatarak, “Bunların hepsi bizleri motive ediyor, dua kaynağımız olarak hizmet etmeye vesile kılıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a ziyareti boyunca eşlik eden ve esnafların çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran Köşk Sosyete Pazarı İşletmecisi İsa Gün de, “Başkanım bu kadar gezmeniz gönlünüzün, vicdanınızın rahatlığındandır. Yoksa insan bu kadar gezemez” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, ziyareti boyunca esnaf, vatandaş ve özellikle çocuklarla sohbet ederken, vatandaşlar Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

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İHA

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