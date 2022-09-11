Doğu Ekspresi raydan çıktı, yolcular otobüslerle taşındı

Ankara'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde vagonların raydan çıkması sonucu yolda kaldı.

PAYLAŞ
  • 11.09.2022 02:47
  • Güncelleme: 11.09.2022 02:47
Doğu Ekspresi raydan çıktı, yolcular otobüslerle taşındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde vagonların raydan çıkması sonucu yolda kaldı.

Gece saat 00.00 sıralarında Yozgat’ın Yerköy ilçesi tren garından hareket eden Doğu Ekspresi, kısa bir süre sonra Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü mevkiinde 2. vagonun raydan çıkması sonucu yolda mahsur kaldı. Doğu ekspresi TCDD’ye ait başka bir lokomotif ile çekilerek tekrar Yerköy Tren Garı’na getirildi.

Kısa bir süre Yerköy Tren Garında bekleyen Doğu Ekspresi yolcularının kimi otobüslerle kimi de tren ile Kars’a götürüldüğü bildirildi.

Vali Ziya Polat’ta Yerköy’e gelerek hem yetkililerden bilgi aldı hem de yolcularla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yolcuların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Vali Polat, “Bu gece Ankara’dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresimiz, Yerköy’e 20 kilometre ilerde 2. Vagonun raydan çıkması nedeniyle bir kaza meydana geldi. Rabbime şükür herhangi bir can kaybımız yok, TCDD ekiplerimiz olay yerlerindeler çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz trenimizi Yerköy istasyonumuza çektik. Yolun açılıp açılmayacağı yarım saat içerisinde bilgi gelecek. Yolu açtığımız takdirde normal seyrimiz devam edecek. Aksi takdirde otobüslerimiz hazır, o da olmazsa tüm yurtlarımız hazır tüm yolcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyarız. Devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında. Tekrar geçmiş olsun.” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Büyükşehir, sel felaketi yaşayan Pakistan'a yardım tırı gönderdi

Kayseri Büyükşehir, sel felaketi yaşayan Pakistan'a yardım tırı gönderdi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da en iyi projeleri hayata geçiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da en iyi projeleri hayata geçiriyoruz'

Çocuğuna baskı uygulayan komşusundan şikayetçi oldu

Çocuğuna baskı uygulayan komşusundan şikayetçi oldu

Sivaslılar Kayseri'de buluştu

Sivaslılar Kayseri'de buluştu

9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

İster yürü ister bisiklet sür, bu parkurun keyfini sür

İster yürü ister bisiklet sür, bu parkurun keyfini sür

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

4
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

5
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

6
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hesap sorulsun'

'Hesap sorulsun'

Apartmanın bodrum katında yangın

Apartmanın bodrum katında yangın

DAHA FAZLA
Kuaför muhtardan minik öğrencilere okul öncesi ücretsiz tıraş

Kuaför muhtardan minik öğrencilere okul öncesi ücretsiz tıraş

Migrende 'atak' uyarısı

Migrende 'atak' uyarısı

Kayseri'de aileler sabah namazında bir araya geldi

Kayseri'de aileler sabah namazında bir araya geldi

Başkan Palancıoğlu: 'MEL-MEK 2022-2023 ilk dönem kayıtları başladı'

Başkan Palancıoğlu: 'MEL-MEK 2022-2023 ilk dönem kayıtları başladı'

Başkan Büyükkılıç, binlerce genç ve ailesinin coşkusuna ortak oldu

Başkan Büyükkılıç, binlerce genç ve ailesinin coşkusuna ortak oldu