Doğalgaz krizi devam ettiği sürece dolar ve euro arasındaki fark artabilir

Bugün ONS ’ta aşağı yönlü hareketlerin gözlendiğini belirten Sarraf İhsan Gülderdi “1725 olan ONS şu anda 1680’e kadar geriledi. Bu da altın fiyatlarında hafifte olsa aşağı yönlü hareketlenmesine neden oldu. 1038’e kadar çıkan has altın şu anda 1018 liraya kadar geriledi. Çeyrek altında 1700 liraları görmüştü geçen hafta itibariyle şu anda 1675 liraya kadar bir geri çekilme söz konusu. 22 ayar altın 1010 liradan 990 liraya kadar geriledi. Bunu yatırım tavsiyesi olmadan bir düzeltme olduğuna inanıyorum. Çünkü ONS fiyatları 1620’ye kadar çekildikten sonra yukarı yönlü hareketine devam etti. Yatırım tavsiyesi olmadan yıl sonu itibariyle biz ONS fiyatlarını 1700’ün üstünde tahmin ediyoruz. Altın fiyatlarının 1100-1200 seviyesine kadar çıkacağını düşünüyoruz. Tabi ki dünya üzerindeki konjonktüre bakarak bunları söylüyoruz. Türkiye-Yunanistan arasında, Rusya-Ukrayna ve Avrupa arasındaki doğalgaz meselesi, Çin-Tayvan arasındaki gerginlik ONS fiyatlarını ilerleyen zamanlarda etkileyecek faktörlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.



‘KIŞIN BU ÇETİN ŞARTLARDA DAHA DA ZOR GEÇECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

Diğer taraftan da euro bölgesinde güç kaybettiğini gördüğünü söyleyen Gülderdi “Doğalgaz krizinden sonra Avrupa olumsuz yönden etkilendi. Enerji yönünde birçok kısıtlamalara gitti. Bununla birlikte paritede 1’in üstündeyken şu anda 0,98 seviyesinde. Buda dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Şu anda parite 0,97 seviyesinde kışın bu çetin şartlarda daha zor geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle paritenin aşağı yönlü hareketlerine neden olabilir. Euro şu anda 18,05 seviyesinde, dolar ise 18,60 seviyesinden işlem görüyor. Bu fark doğalgaz krizi devam ettiği sürece daha da açılarak devam edebilir” şeklinde konuştu.