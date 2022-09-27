Doğalgaz desteği artırıldı

Erdoğan, “Destek tutarını hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında olacak şekilde artırdık” dedi.

Beştepe’de dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sosyal yardım alan vatandaşlar için müjdeleri olduğunu söyleyen Erdoğan, yardım programları için geçen yıl ayırdıkları bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Erdoğan, "Bu çerçevede, prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz-yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik" şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞLARIMIZI KARDA KIŞTA SICAK BİR YUVANIN HUZURUNA KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ’

Sosyal desteklerin sadece yoksullara değil, hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara verildiği belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kapsamda getirdiğimiz yeniliklerden biri de doğal gaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlanan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde ev sahipleri yanında kiracıları da doğal gaz desteği kapsamına aldık. Destek tutarını da hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında olacak şekilde artırdık. Doğal gaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye yüzde 5 ilave edilecektir. Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek, vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.